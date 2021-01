Flugverkehr Bruchlandung wegen Corona: Euro-Airport mit Passagier-Rückgang von 71 Prozent Der binationale Flughafen zählte im vergangenen Jahr 2,6 Millionen Passagiere – im Vorjahr waren noch 9,1 Millionen Fluggäste via Basel–Mülhausen geflogen. Angesichts der unsicheren Aussichten werden jetzt Bauprojekte eingefroren und es gibt einen Einstellungsstopp.

Die Pandemie halbierte dem EAP den Umsatz – und der Flughafen hat weiterhin zu kämpfen. Nicole Nars-Zimmer

Nach dem Rekordjahr folgt der Einbruch. 2019 flog der Euro-Airport (EAP) mit 9,1 Millionen abgefertigten Fluggästen das beste Ergebnis seiner Geschichte ein – doch das Coronajahr 2020 beendete den Höhenflug abrupt. Die Zahl der Passagiere ging um 71 Prozent auf 2,6 Millionen zurück.

Und die Aussichten bleiben trüb, wie EAP-Direktor Matthias Suhr an der Jahresmedienkonferenz des Flughafens gestern bekanntgab. Doch es gibt auch positive Nachrichten vom binationalen Airport. Bei der Fracht wurde im vergangenen Jahr gar ein kleines Wachstum verzeichnet.

Auch die Geschäftszahlen sind weniger schlecht, als man angesichts der miserablen Umstände erwarten könnte. Der Umsatz ging 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 50 Prozent zurück, von rund 160 Millionen auf 80 Millionen Euro. Beim Betriebsergebnis werde eine «schwarze Null» erwartet, sagte Vizedirektor Frédéric Velter. Netto betrage das Minus 20 Millionen Euro. Der definitive Rechnungsabschluss liegt aber noch nicht vor.

EAP kann mit eigenem Geld bis Ende 2021 überleben

Direktor Matthias Suhr sagte, trotz des «Annus horribilis» 2020 brauche man sich derzeit um den EAP keine Sorgen zu machen: «Wir können garantieren, dass wir genügend Liquidität haben.» Nur falls die derzeitige Situation über das Jahr 2021 hinaus anhalte, würde man in Schwierigkeiten geraten. Weiterhin jedoch, betonte Suhr, würden keine staatlichen Finanzhilfen angestrebt, mit Ausnahme der jeweiligen Kurzarbeitsregelungen Frankreichs und der Schweiz.

Der EAP versuche stattdessen, die Kosten zu senken, meint Suhr. So sei ein Anstellungsstopp verfügt worden. Auch Infrastrukturprojekte wurden sistiert. Eine Ausschreibung zur Erneuerung von Terminalanlagen sei abgebrochen worden, die Modernisierung des Ankunftsbereichs werde derzeit nicht fortgesetzt.

Pristina ist am beliebtesten, Easy Jet bleibt Platzhirsch

Bei den Destinationen rutsche Pristina auf den ersten Platz vor Istanbul, London, Amsterdam und Berlin. Easy Jet bleibt die Nummer eins in «Blotze»: Die Billigairline hatte 2020 einen Marktanteil von 59 Prozent vor Wizz Air (12 %) und Pegasus (4 %). Bei den Destinationen fiel der Rückgang überschaubar aus. Statt 100 Flug- zielen wie im Sommer 2019 waren es im vergangenen Sommer deren 80, im Winterflugplan standen 65 Destinationen im Angebot (2019: 80).

Suhr beklagte sich gegenüber der bz über die Ungleichbehandlung der Verkehrsträger, was die staatlichen Restriktionen betreffe. Der Bundesrat gab am vergangenen Mittwoch bekannt, dass bei Einreisen in die Schweiz ab 8. Februar generell ein negativer PCR-Test vorzuweisen sei, jedoch nur bei Flugreisenden. Beim Flugverkehr sei man somit wesentlich strenger als beim Landverkehr, sagt Suhr. Wenn jemand von Wien nach Basel fliege, gelte die Testnachweispflicht – wenn man die gleiche Strecke mit dem Auto zurücklege jedoch nicht.

Unfaire Wettbewerbs-Bedingungen für die Luftfahrt?

«Wir stehen hinter allen Massnahmen, die helfen, die Pandemie einzudämmen», betont Suhr. Als Flughafenchef müsse er aber auch sagen: «Die Restriktionen behindern uns stark, aus diesem Grund sollten sie auch gut begründet werden.» Matthias Suhr glaubt, dass man im Flugverkehr strenge Massnahmen vorschreibe, weil sie im Vergleich zur Schiene oder Strasse relativ einfach zu managen seien: «Die Luftfahrt ist gut kontrolliert und organisiert.»

Einen weiteren Grund für die ungleichen Spiesse vermutet er bei der unterschiedlichen Trägerschaft. Im Luftverkehr würden die Kosten an Privaten hängen bleiben. «Bei der Bahn, wo der Staat Träger ist, müsste man wohl ein Vielfaches an Personal anstellen, um die Einhaltung von strengen Vorgaben umfassend zu kontrollieren.» Trotz der neuen Testvorschriften sei der EAP aber gut aufgestellt, sagte Suhr. Schon Mitte 2020 habe man ein Covid- Testcenter eröffnet. «Fliegen ist also weiterhin möglich, auch mit den Restriktionen.»