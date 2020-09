Fördermittel für Basler Forschung: Wie können gelernte Informationen verändert werden?

Seit 2019 ist Johannes Felsenberg Forschungsgruppenleiter am Basler Friedrich Miescher Institute for Biomedical Research, das mit der Universität Basel assoziiert ist. Wie die Universität Basel heute Mittwoch mitteilt, zeichnet der Europäische Forschungsrat ERC Johannes Felsenberg mit einem «Starting Grant» in der Höhe von 1.5 Millionen Euro aus – eine finanzielle Unterstützung für innovative Forscher, mit dem Ziel, junge Talente zu fördern. Unterstützt werden unabhängige Forschungen über einen Zeitraum von fünf Jahren.