Gastrobetriebe Vom Klara und der Markthalle in die Passerelle: Bald gibt's Empanadas und Pitas am Bahnhof SBB Ab Mai 2022 ziehen zwei neue Gastrobetriebe in die Passerelle am Bahnhof SBB ein. Servieren werden sie internationalen Streetfood aus Argentinien und Israel.

Eine kleine Auswahl an Köstlichkeiten aus der Yoya Pita Bar. zvg

Zwischen Anfang und Mitte Mai ziehen zwei neue Gastrounternehmen in die Passerelle, wie die SBB am Dienstag in einer Medienmitteilung mitteilte. Bei beiden handelt es sich um regionale Unternehmen, die in Basel bereits einen gewissen Namen haben.

Den Betreiber des Acento Argentino, Juan Ladmann, kennt man aus der Markthalle, wo er seit 2014 seine Köstlichkeiten serviert. Auch betreibt er eine Zweitfiliale im Kleinbasel. Yacki Cohen, der die Yoya Pitabar führt, ist in Tel Aviv geboren und aufgewachsen. Sen Markenzeichen: Streetfood-Kultur aus seiner Heimat mit Familienrezepten kombinieren. Seit 2019 kann man sein Essen bereits im Klara geniessen.

Empanadas, Salate, Pita und Falafel

Die beiden Betriebe erhalten die Flächen der Firmen Nordsee und Blueberry, die beide bereits ausgezogen sind. Das Acento Argentino ist spezialisiert auf hausgemachte, gefüllte Teigtaschen auch Empanadas genannt und frische Salate. In der Yoya Pitabar wird es Pita, Falafel, Shakshuka und hausgemachten Hummus geben.

Zusammen mit Vito, Sutter und Kaffeemacher befinden sich auf der Passerelle bald fünf regionale Unternehmen.