Gastronomie Die Parterre-Gruppe bespielt neu weitere Basler Gartenbäder mit ihren kulinarischen Angeboten Die Badesaison steht vor der Tür. Die Gastro-Gruppe Parterre Basel wird zum Joggeli dazu die Gastrobetriebe der Gartenbäder Eglisee und Bachgraben und der Kunsteisbahn Margarethen übernehmen.

Das Lokal Parterre bei der Kaserne in Basel. Martin Toengi

Wie die sda am Donnerstag berichtet, wird die Gastro-Gruppe Parterre Basel die Gastrobetriebe aller Gartenbäder übernehmen und bei der Rekrutierung von neuem Personal den Fokus auf Stellensuchende mit psychischen Einschränkungen legen. Bisher hat das Parterre den Gastrobetrieb im Gartenbad Joggeli geführt, künftig kommen auch das Eglisee, Bachgraben und die Kunsteisbahn Margarethen hinzu.

Ausserdem weitet sich die Gastro-Gruppe Parterre Basel auch nach Aarau aus, um in der Fabrik AHA (Aeschbachhalle) das dortige Restaurant, die Bar und die Musik-Lounge zu betreiben. Sie wird dort mit der Event-Agentur Zeitpol AG zusammenarbeiten. Der Fokus auf die Wiedereingliederung Stellensuchender mit psychischen Problemen gelte auch für Aarau.

Ein Dutzend Personen aus Basel wird zu Beginn fünf Stellensuchende in Aarau begleiten, langfristig sollen es bis zu 30 Stellensuchende sein. Das «Coaching aus Basel ist nur für die Startphase gedacht», sagt Co-Geschäftsleiter AHA und Marketingleiter der Parterre Basel Silvan Meyer gegenüber der sda. «Wir wollen kein Satellitenbetrieb aus Basel in Aarau werden.» Langfristig sollen Coaches aus Aarau übernehmen, wie die sda weiss. Ziel sei es, Menschen mit Depressionen oder Burnout wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren.