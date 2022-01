Gastronomie Kulinarisches in der Basler Bankfiliale: «Die Station» ist nun eröffnet Die neue Kundenhalle der Bank Cler am Aeschenplatz ist neu auch ein Feinschmecker-Bistrot. Die bz hat sich an der Eröffnung umgesehen – und schon mal vorgekostet.

Erinnert an Eisenkonstruktionen eines Bahnhofs: Das Bistrot «Die Station» in der Bank Cler am Aeschenplatz. zvg

Inmitten des Aeschenplatzes, diesem Ort der Hektik, des Verkehrs, des Lärms, ist eine Oase der Ruhe entstanden, ein kleines Paradies für Feinschmecker. Die Bank Cler hat an ihrem Hauptsitz die Schalterhalle nicht nur von Grund auf renoviert, sie hat diese Schalterhalle gleich noch um ein Bistrot erweitert.

Am Samstagabend war Eröffnung. Kellnerinnen und Kellner in Jeanshemden, langen beigen Schürzen und Dächlikappe servieren Champagner, Wein, Bier und Aperohäppchen. Mittendrin Tom Wiederkehr, verantwortlich für das gastronomische Konzept des neuen Lokals mit dem Namen «Die Station».

Die Inneneinrichtung der «Station» nimmt im Ansatz die Eisenkonstruktionen eines Bahnhof Ende des 19. Jahrhunderts auf, auch akustisch erinnert das Rattern einer alten Faltblatt-Tafel an einen Bahnhof. Die Station soll aber auch Ausgangspunkt sein zu kulinarischen Reisen, sagt Wiederkehr: Am Morgen ein Gipfeli mit einem Kaffee der japanischen Rösterei Ueshima, am Mittag Sandwiches, Müesli und eine Theke, jede Woche frisch inspiriert, mal von Sizilien, mal von Tel Aviv, mal vom hohen Norden, mal von Japan – natürlich alles auch zum Mitnehmen.

Wein aus der «Baur au Lac»-Kellerei

Am Abend lädt die «Station» zum Apéro und einem Teller Pasta – Carbonara, Älplermagronen, Dumplings, Reisnudeln – die Spannbreite kennt keine Grenzen. Das Credo von Wiederkehr: Internationale kulinarische Vielfalt mit lokalen und saisonalen Zutaten. Jenzer liefert das Fleisch, Brändli Süsses, Löwebrot bäckt, die «Baur au Lac»-Kellerei kredenzt den Wein.

Angeschlossen an das Bistrot ist zudem ein Laden, wo all die Köstlichkeiten aus dem Bistrot gekauft werden können: von der Porchetta über den Hirschfleischkäse bis zu den erlesenen Weinen, und wo auch Jenzer-Fleisch bestellt und abgeholt werden kann.