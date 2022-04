Gedichte Von Ant- bis Z: Wolfram Malte Fues schickt eine Silbe auf Reisen Auch in seinem neuen Gedichtband buchstabiert der Basler Lyriker den literarischen Kanon anspielungsreich durch.

Gemälde der Künstlerin Emanuela Assenza stehen im Dialog mit den lyrischen Sprachbildern. Emanuela Assenza

Am Anfang des neuesten Gedichtbandes «buch stäblich buch stieblich» des Lyrikers Wolfram Malte Fues stand das Wort «Antlitz». Fues fand es super. Die Gruppe, mit der er sich regelmässig über Lyrik austauscht, verwarf das Wort aber in hohem Bogen, es schien den Mitgliedern zu pathetisch und altbacken.

Der Verzicht auf das Wort – genauer: auf dessen erste Silbe «ant» – schmerzte Fues so sehr, dass er begann, diese Silbe auf die Reise durch sämtliche Buchstaben zu schicken, «um alle Wörter an sich zu ziehen, die mit dieser Silbe beginnen oder sie im Inneren tragen», so sein Vorwort zum Gedichtband. Und es wäre nicht Wolfram Malte Fues, wenn er dabei ausschliesslich in der deutschen Sprache bleiben würde. Im Englischen ist «ant» ja nicht bloss eine Silbe, sondern ein eigenes Wort. Klingen tut das dann so:

«Ant die Blatt/schneide-Ameise frisst/ sich quer durch den goldenen Mittelweg/ zwischen litz und wort:/ Antanarivo brennt/ an allen Ecken und Anten. Wir/ haben’s schwerer, wir heizen/ noch mit Anthrazit.»

Schon die ersten Zeilen des Bandes verraten: Da steckt viel Sprachspiel in dieser Lyrik. Wie in den vorgängigen Lyrikpublikationen verbindet Fues, bekannt als Kenner der Postmoderne, auch in diesem Band Populärkultur (Cüpli, Cannabis, Cannelloni) spielerisch mit dem Bildungskanon (Cantate, Canetti, Canossa) und lässt den literarischen Kanon auf die Naturwissenschaft treffen, so etwa Rilkes Panther auf Schrödingers Katze.

Herausforderung für die Lesenden

Um manche der Gedichte zu verstehen, muss man nicht bloss die griechische Mythologie à jour haben, sondern auch gleich noch jenen Satz kennen, mit dem der Priester Laokoon vor dem Trojanischen Pferd warnt. Auf Latein notabene. Passagen wie «von Danzig bis Nanzig. Timeo/ Danaos, Dancing/ ferentes» (…) erschliessen sich sonst nicht. Fues ist keiner, der seine Leserschaft unterfordert, oder an der kurzen Leine führt. Gleichzeitig sind die Gedichte so voller Sprachlust und Melodie, dass man getrost sogar viele der unzähligen Anspielungen verpassen kann: Vergnügen bereiten die kurzen Texte allemal.

Wenn in seinem letzten Band manche der zahlreichen Alliterationen etwas überdehnt wirkten, so ist das in «buch stäblich buch stieblich» nicht der Fall. Zwar verwendet Fues die Methode, Wörter mit dem gleichen Anfangsbuchstaben aufeinanderfolgen zu lassen, hier geradezu exzessiv. Aber hier sind sie System. Denn Fues jagt die Silbe «ant» tatsächlich durch das ganze Alphabet. Das könnte schnell wie eine Schreibübung aus dem Creative-Writing-Kurs wirken. Tut es aber nicht. Dazu sind die Gedichte zu elaboriert.

Es empfiehlt sich, sich etwas Zeit für die Lektüre zu nehmen. Denn manchmal muss man das Subjekt suchen, und zuweilen auch den Sinn. Was vor lauter Klanglust auf den ersten Blick wie ein absurdes Spiel mit Worten wirkt, entpuppt sich nach mehrfachem und lautem Lesen als eine kunstvolle Verdichtung von kleinen Erzählungen, starken Bildern und philosophischen Reflexionen. Auch der Humor fehlt nicht, wie etwa in dieser Passage:

«Schluss, sagt der Wirt. Du/hast genug/für heute. Noch eine/Flasche, und du/ hältst dich für die Inkarnation/des Pantschen-Lama, erschreckst/die Passanten, bringst/die Laufkundschaft auf Trab.»

Die lyrischen Bilder («Über gefrorener Scholle, dem Schorf/ wundenvoll froh-/ lockender Erde spielen/ Windhunde Winterjagd») stehen zusätzlich im Dialog mit Abbildungen von Gemälden der Künstlerin Emanuela Assenza.