Nicht bloss Erbsen und Glacé: Der moderne Mensch friert sich selber ein. Marina Hasler

Nicht alle Amerikaner haben einen Flick ab. Aber James Bedford schon. Der hängt seit 1967 tiefgefroren in einem Edelstahltank in Arizona. Kopfüber. Damit als erstes die Füsse auftauen, wenn der Tank leckt und der Stickstoff ausläuft. So bewahrt er länger einen kühlen Kopf. Tauwetter ist erst gefragt, wenn die Medizin so weit ist, Bedfords Körper mit Jahrgang 1894 zu reparieren. Allerdings hat er nach Jahrzehnten bei minus 196 Grad Celsius einige Standschäden, sprich: Flicken ab.

Wenn ich eines Tages die Hufe hochklappe, will ich auch «kryonisch konserviert» werden. Als erster tiefgekühlter Wahlbaselbieter Heimwehappenzeller der Welt. Meine Frau verdreht natürlich die Augen. Sie will nicht, dass ich dann noch lange in Amerika herumhänge. Dabei müsste ich das gar nicht. Wenn ich nämlich mit dem Sterben noch drei, vier Jahre zuwarte – das hatte ich sowieso vor – dann muss ich nicht nach Arizona, sondern nach Rafz. Dort steht das erste europäische Tiefkühlhaus für Menschen in Bau. Ehrlich.

Bauherrin ist die European Biostasis Foundation (EBF) in Riehen. Die würden das Tiefkühlhaus besser auf Chrischona bauen. Das liegt näher und ist zürichfrei. Überhaupt täte es auch eine stillgelegte Raumstation. Da bräuchte es kein Kühlmittel, man könnte das Fenster offen lassen und meine Frau könnte ein paar Mal pro Tag an den Himmel hinauf blicken und mir Küsse zuwerfen. Funktional wäre ein ausgemustertes Militärspital in einem Gotthardbunker, wo sie einem beim Aufwachen auch gleich problemlos Verschleissteile ersetzen könnten. Und warum nicht in den Kaltbachhöhlen? Da sticht dem Aufgetauten als erstes der vertraute Duft der Heimat in die Nase.

James Bedford hoffte 1967 auf ein Comeback etwa 2010. Inzwischen spricht man vom Jahr 2070. Dann wird er live vor den Augen der Weltöffentlichkeit aufgeweckt, bekommt zum Abgewöhnen einen Eistee, zum Angewöhnen eine Bettflasche und einen Vertrag als Werbeträger für Wärmepflaster. Mit dem Schreiben der Begrüssungsrede würde ich aber trotzdem noch zuwarten. Bis 2070 kann noch eine ganze Menge passieren. Womöglich gibt es mal einen Stromausfall. Oder die Tiefkühlfirma geht pleite. Und dann segnet der Mann das Zeitliche als aufgetaute Konkursmasse.