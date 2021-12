Geistschreiber Zwei Meter Weihnachtsfrau Mit spitzer Feder kommentiert der Geistschreiber das Geschehen in der Region, im Land, ja auf der ganzen Welt. Willi Näf Hören Drucken Teilen

«Nach der Schlacht kommt meine Weihnachtsfrau wieder herunter auf jene 1.57 m, in welche sie passt wie angegossen.»: Bekenntnisse eines Weihnachtsfrau-Manns. Laurent Gillieron / KEYSTONE

Meine Frau führt in ihrem Job 80 Personen. Wenn die straffe Managerin von 1.90 m Grösse feierabends heimkommt, braucht sie erst mal eine halbe Stunde mit Tee und Zuhörer, bis sie sich zurückverwandelt in meine entspannte Frau von 1.57 m. Und ich denke jedesmal: Himmel! Lieber einen Kühlschrank und eine Feder führen als 80 Mitarbeitende.

In den Adventswochen aber verwandelt meine Managerin sich nicht zurück. Sie wechselt nur das Fachgebiet. Von Firma zu Weihnacht. Und sie reduziert von 80 Untergebenen auf einen, und das bin ich. Dann zückt sie Hüslipapier, entsichert den Kugelschreiber, wirft die unheimliche Maschinerie hinter ihrer Stirn an, schreibt los und wächst auf zwei Meter heran, während ich von 1.70 m auf 1.50 m schrumpfe und mein Gesicht so lang wird wie ihre To-do-Liste: Sechs Weihnachtskisten aus dem Keller hieven («Obacht auf die mundgeblasenen Glaskugeln»), Lichterketten checken («Wir brauche neue»), Christbaumkugeln checken («Wir brauchen auch neue»), Kerzenständer checken («Wachsresten»), Türschmuck, Adventskranz, Christbaumständer – und dank ihrem Besuch im Pop-Up-Weihnachtszelt gesellt sich unter dem Einfluss von Jingle Bells und Glühfusel eine siebente Weihnachtskiste dazu, die Rentier-Servietten waren halt wieder jööö. Und den Christbaum schmückt meine Frau natürlich persönlich. Würde ich das probieren, dann hätten wir statt Weihnacht Fasnacht und beim Mitarbeitergespräch gäbe sie mir eine C-Beurteilung.

Ich beschwere mich nicht. Seit Jahren kapert sie im Advent mit Freundinnen einen ganzen Abend lang das Bachstübli Beggeduft in Ormalingen, um dort Truffes zu kugeln. Mehrere hundert Stück bringt sie heim, genügend zum Verschenken und vor allem: Genügend für mich. So dopt sie mich für die finalen Wettkämpfe an Heiligabend und Weihnachtstag. Dank ihren Truffes wachse ich wieder auf 1.70 m. Zwar in die Breite, aber die inneren Werte brauchen halt Raum.

Nach der Schlacht kommt meine Weihnachtsfrau wieder herunter auf jene 1.57 m, in welche sie passt wie angegossen. Nach dem Stephanstag führt sie dann wieder ihre 80 Nasen, ich führe meine Feder durchs nächste Buch und habe für’s nächste Jahr nur einen Weihnachtswunsch. Nämlich, dass alles so bleiben möge.