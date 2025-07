Wahlen Baselland 2023 Kandidat Hanspeter Buff im Porträt Hanspeter Buff tritt bei der Landratswahl am 12. Februar an. Er kandidiert im Wahlkreis Münchenstein für die Liste 4 (EVP).

Hier präsentiert sich Hanspeter Buff den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Hanspeter Buff

(Die bz hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen gestellt, welche diese beantworten konnten)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Ich bin offen visionär und packe die Dinge an, die mit interessieren und ich verstehen will. Aus meinem Berufsleben in verschiedensten Technischen Bereichen kommt mein analytisches zielgerichtetes Denken und Handeln. Meine ganz persönlichen Interessen sind dann eher in der bildenden Kunst, dem Reisen und in der Architektur zu finden.

Was möchten Sie erreichen im Landrat?

Mein Herz schlägt für soziales, gemeinschaftliches und wertschätzendes Miteinander. Sei das in der Gemeinde im Wohn- und Arbeitsbereich, in der Familie oder ganz allgemein als Grundlage in unserer Gestaltung der Zukunft.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren?

Aus meiner Interessensperspektive: Wohn- und Arbeitsmarkt, ein sinnvolles tragbares und funktionierendes Gesundheitswesen. Und natürlich auch die Zuwanderung und Integration.

