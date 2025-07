Wahlen Baselland 2023 Kandidatenporträt von Stephan Seitzinger Stephan Seitzinger tritt bei der Landratswahl am 12. Februar an. Er kandidiert im Wahlkreis Oberwil für die Liste 4 (EVP).

Hier präsentiert sich Stephan Seitzinger den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Stephan Seitzinger

(Die bz hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen gestellt, welche diese beantworten konnten)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Vater von 5 erwachsenen Kinder und 11facher Opa. Ich liebe Musik, lese gerne und nehme aktiv am Leben in der freien evangelischen Gemeinde teil. Alternative Energien sind mir so wichtig, dass ich die letzten 20 Jahre diesem Thema gewidmet habe und sehr viel Geld in Stirlingmotoren-Entwicklung und Solaranlagen investiert habe. Wir heizen seit über 30 Jahren mit Holz bezw Sonne in der Übergangszeit.

Was möchten Sie erreichen im Landrat?

Ja zur Förderung von ÖV und Fahrrad, ja zum Ausbau der Solar und Windanlagen, allerdings nicht nur zentralistisch und gigantisch sondern wo möglich individuell und lokal. Dazu braucht es dringend Fördermassnahmen und den gesetzlichen Rahmen. So gibt es keine klaren Regeln betreffend Windräder auf Wohnhäuser (zB Savonius). Generell braucht es mehr Respekt und Zuhören für die andere Meinung.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren?

Das Finden von demokratischen Kompromissen durch die ehrliche Diskussion zu Sachfragen mit der fleissigen Analyse der zusammengetragenen Fakten droht durch Polemik und Fanatismus verloren zu gehen. Das ist DIE grosse Gefahr in unserer Demokratie. Jede fanatische Interessengruppe versucht ihre zT übertriebenen Forderungen zu erzwingen und dazu sind ihnen auch illegale Wege eine Option. Bitte nicht.

