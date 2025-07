Wahlen Baselland 2023 Kandidatinnennporträt von Laura Ineichen Laura Ineichen tritt bei der Landratswahl am 12. Februar an. Sie kandidiert im Wahlkreis Oberwil für die Liste 7 (Grüne).

Exklusiv für Abonnenten

(chm)

Hier präsentiert sich Laura Ineichen den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Laura Ineichen

(Die bz hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen gestellt, welche diese beantworten konnten)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Mein Name ist Laura Ineichen, ich bin 25 Jahre alt und auf dem Bruderholzhof in Oberwil aufgewachsen. Im 2019 habe ich die Ausbildung zur Landwirtin mit Schwerpunkt Biolandbau abgeschlossen. Seit 2021 baue ich zusammen mit meinem Freund auf dem elterlichen Betrieb Gemüse an.

Was möchten Sie erreichen im Landrat?

Den Klimawandel erlebe ich als Landwirtin hautnah mit. Starkregen, Trockenheit und Hagel gefährden unsere Kulturen und somit das tägliche Brot der Bevölkerung. Darum setze ich mich ein für Klima- und Naturschutz und wehre mich gegen die weitere Verbetonierung des Bodens.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren?

1. Klimawandel; 2. Boden- und Trinkwasserschutz; 3. Das Sozialgefälle in der Gesellschaft

___

Mehr zu den Wahlen im Kanton Baselland

Alle Berichte zu den Baselbieter Landrats- und Regierungsratswahlen vom 12. Februar finden Sie in unserem Wahldossier.