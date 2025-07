Wahlen BL 2023 Portrait von Traugott Frischknecht Traugott Frischknecht tritt bei der Landratswahl am 12. Februar an. Er kandidiert im Wahlkreis Reinach für die Liste 4 (EVP).

Exklusiv für Abonnenten

(chm)

Hier präsentiert sich Traugott Frischknecht den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Traugott Frischknecht

(Die bz Basel hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen gestellt, welche diese beantworten konnten)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Seit 1975 wohne ich im Basel Land. Wo ich arbeite, da wohne ich. Beruflich habe ich mich on the job weitergebildet und führte die folgenden Funktionen aus: Abteilungs-, Konstruktions -, Montage-, Verkaufsleiter International, Produktionsleiter sowie Sicherheitsbeauftragter. In diesen Funktionen konnte ich viel Erfahrung sammeln und würde diese gerne in Liestal einbringen.

Was möchten Sie erreichen im Landrat?

Ausgeglichenes Budget. Budget einhalten. Digitalisierung vorantreiben. Bewilligungen für Fotovoltaik und Wärmepumpen vereinfachen. Verkehrspolitik verbessern. Kantönligeist abbauen. Kinderkrippen-Angebot kostengünstig erhöhen. Unnötige Baustellen auf Autobahnen reduzieren. Baustellen ohne Arbeiter.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren?

Verkehrspolitik, inkl. Bahnpolitik im Laufenthal, Velowege in schlechtem Zustand. Gutes Beispiel (Rheinfelden bis Möhlin). Velowegführung zum Teil sehr unklar und zum Überholen zu schmal.

___

Mehr zu den Wahlen im Kanton Basel-Landschaft

Alle Berichte zu den Baselbieter Wahlen vom 12. Februar finden Sie in unserem Wahldossier.