Wahlen Baselland 2023 Porträt von Beatrice Büschlen Beatrice Büschlen tritt bei der Landratswahl am 12. Februar an. Sie kandidiert im Wahlkreis Binningen für die Liste 7 (Grüne).

Hier präsentiert sich Beatrice Büschlen den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Beatrice Büschlen

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Aufgewachsen in Binningen, Ausbildung Kosmetik und Kauffrau, Mutter von drei Kindern, Engagement in der Kinderbetreuung als Tagesmutter und Mittagstisch, Elterngruppen, Elternvertretung Gesundheitsförderung an den Binninger Schulen. Meine Erfahrungen gebe ich nun als Bildungsrätin und in meiner politischen Arbeit weiter.

Was möchten Sie erreichen im Landrat?

Meine Erfahrungen, mein Wissen und meine Kompetenzen einbringen und aufzeigen, dass sich Ökologie und Ökonomie nicht ausschliessen und dass Entscheide immer auch klimaneutral erfolgen müssen.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren?

Die Klimakrise bewältigen und damit Umweltprobleme minimieren. Verkehrsprobleme lösen.

