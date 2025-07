Wahlen Baselland 2023 Porträt von Jonas Wallmeroth Jonas Wallmeroth tritt bei der Landratswahl am 12. Februar an. Er kandidiert im Wahlkreis Muttenz für die Liste 4 (EVP).

Hier präsentiert sich Jonas Wallmeroth den Wählerinnen und Wählern.

Ich bin 23 Jahre alt und komme aus Muttenz. Zur Zeit bin ich im dritten Jahr des Medizinstudiums an der Universität Basel. In meiner Freizeit bin ich sehr sportbegeistert und spiele in der Herren Aktive-Mannschaft des Tennisclub Muttenz. Wenn ich die Zeit dazu habe, reise ich sehr gerne.

Was möchten Sie erreichen im Landrat?

In erster Linie unterstütze ich den bisherigen Kandidaten Thomas Buser. Wenn ich gewählt werde, setze ich mich für Gesundheits- und Sozialpolitik ein.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren?

Die Schere zwischen Arm und Reich soll sich nicht weiter öffnen. In der Armutsstrategie sollen einige tragfähige Lösungen gefunden werden. Die Schwelleneffekte bei der Ablösung aus der Sozialhilfe sollen vermindert werden. Die Eigenverantwortung ist ebenso wichtig, wie die Unterstützung der Bevölkerung mit tiefem Einkommen. Die Krankenkassenprämien müssen tragbar bleiben.

