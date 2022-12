Unihockey – Herren UPL Aussenseiter Unihockey Basel Regio gewinnt gegen Floorball Köniz Überraschender Sieg für Unihockey Basel Regio: Das Team auf Tabellenrang 8 hat am Freitag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Floorball Köniz (2. Rang) auswärts 6:5 geschlagen.

(chm)

Simon Wahl eröffnete in der 10. Minute das Skore, als er für Unihockey Basel Regio das 1:0 markierte. In der 10. Minute baute Yannick Lindroos den Vorsprung für Unihockey Basel Regio auf zwei Tore aus (2:0). Jyrki Holopainen sorgte in der 33. Minute für Floorball Köniz für den Anschlusstreffer zum 1:2.

Den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Unihockey Basel Regio stellte Dennis Kramer in Minute 36 her. In der 39. Minute gelang Floorball Köniz (Otto Lehkosuo) der Anschlusstreffer (2:3). Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 44, als Jyrki Holopainen für Floorball Köniz erfolgreich war.

Tim Aebersold erzielte in der 44. Minute den Führungstreffer zum 4:3 für Floorball Köniz. In der 45. Minute baute Jan Zaugg den Vorsprung für Floorball Köniz auf zwei Tore aus (5:3). Linus Chrétien sorgte in der 47. Minute für Unihockey Basel Regio für den Anschlusstreffer zum 4:5.

Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 57, als Toni Rintala für Unihockey Basel Regio erfolgreich war. In der 58. Minute schoss Yannick Lindroos Unihockey Basel Regio in Führung. Es war der Siegtreffer.

Yannick Lindroos mit drei Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für Unihockey Basel Regio: Das Spiel wird Yannick Lindroos mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Weiter hat sich Toni Rintala mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es sechs Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für Floorball Köniz: Ins Skoreboard eingetragen haben sich Jyrki Holopainen mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) und Silvan Bolliger mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2). Damit waren sie die einzigen Spieler, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielten. Gleichzeitig gab es fünf Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde Claude Feigenwinter zum besten Spieler von Unihockey Basel Regio gekürt. Bei Floorball Köniz wurde diese Ehre Jyrki Holopainen zuteil.

Unihockey Basel Regio liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 8. Das Team hat 16 Punkte. Für Unihockey Basel Regio geht es in einem Heimspiel gegen Floorball Thurgau (Platz 11) weiter. Das Spiel findet am Sonntag (11. Dezember) statt (20.00 Uhr, Pfaffenholz Basel).

Floorball Köniz rutscht in der Tabelle von Rang 2 auf 3. Das Team hat 24 Punkte. Im nächsten Spiel kriegt es Floorball Köniz in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team HC Rychenberg Winterthur. Das Spiel findet am 18. Dezember statt (13.30 Uhr, AXA Arena Winterthur).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.