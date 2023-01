Unihockey – Damen NLB Chilis Rümlang-Regensdorf siegt gegen Unihockey Basel Regio Chilis Rümlang-Regensdorf gewinnt am Sonntag zuhause gegen Unihockey Basel Regio 5:4.

(chm)

Den Auftakt machte Sarah Borer, die in der 12. Minute für Chilis Rümlang-Regensdorf zum 1:0 traf. Leandra Richner sorgte in der 18. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Chilis Rümlang-Regensdorf. Nathalie Stocker sorgte in der 22. Minute für Unihockey Basel Regio für den Anschlusstreffer zum 1:2.

Kim Bichsel erhöhte in der 23. Minute zur 3:1-Führung für Chilis Rümlang-Regensdorf. Der Anschlusstreffer für Unihockey Basel Regio zum 2:3 kam in der 29. Minute. Verantwortlich dafür war Nathalie Stocker. Chilis Rümlang-Regensdorf baute die Führung in der 36. Minute (Julia Tschudin) weiter aus (4:2).

Dank dem Treffer von Nathalie Stocker (37.) reduzierte sich der Rückstand für Unihockey Basel Regio auf ein Tor (3:4). Mit ihrem Tor in der 47. Minute brachte Sabrina Schellenberg Chilis Rümlang-Regensdorf mit zwei Treffern 5:3 in Führung. Unihockey Basel Regio kam in der 58. Minute noch auf 4:5 heran, als Eeva-Maria Heininen traf. Der Ausgleich fiel jedoch nicht mehr.

Julia Tschudin mit die beste Skorerin

Skorerinnen für Chilis Rümlang-Regensdorf: Das Spiel wird Julia Tschudin mit drei Punkten (Tore: 1, Assists: 2) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie war damit die beste Skorerin ihres Teams. Weiter hat sich Leandra Richner mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es drei Spielerinnen, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorerinnen für Unihockey Basel Regio: Das Spiel wird Nathalie Stocker mit drei Punkten (Tore: 3, Assists: 0) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie war damit die beste Skorerin ihres Teams. Weiter hat sich Eeva-Maria Heininen mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es eine Spielerin, welche sich einen Punkt gutschreiben liess.

Nach dem Spiel wurde Leandra Richner zur besten Spielerin von Chilis Rümlang-Regensdorf gekürt. Bei Unihockey Basel Regio wurde diese Ehre Nathalie Stocker zuteil.

Chilis Rümlang-Regensdorf liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 6. Das Team hat 26 Punkte. Im nächsten Spiel kriegt es Chilis Rümlang-Regensdorf in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team UH Lejon Zäziwil. Die Partie findet am 21. Januar statt (15.00 Uhr, SLM Arena Konolfingen).

Unverändert liegt Unihockey Basel Regio auf Rang 4. Das Team hat 30 Punkte. Unihockey Basel Regio spielt zum nächsten Mal zuhause gegen Visper Lions (Platz 9). Diese Begegnung findet am 21. Januar statt (19.30 Uhr, Pfaffenholz Basel).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.