Unihockey – Herren UPL Unihockey Basel Regio verliert im Auftaktspiel gegen Chur Unihockey Im ersten Spiel der neuen Saison gewinnt Chur Unihockey zuhause gegen Unihockey Basel Regio 4:2.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Gian-Luca Amato für Chur Unihockey. In der 37. Minute traf er zum 1:0. Der Ausgleich für Unihockey Basel Regio fiel in der 38. Minute (Yannick Lindroos). Aaro Helin traf in der 44. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Chur Unihockey.

Mit seinem Tor in der 54. Minute brachte Sandro Mani Chur Unihockey mit zwei Treffern 3:1 in Führung. Dank dem Treffer von Dennis Kramer (55.) reduzierte sich der Rückstand für Unihockey Basel Regio auf ein Tor (2:3). Mit dem 4:2 für Chur Unihockey schoss Aaro Helin das letzte Tor der Partie in der letzten Minute.

Bester Skorer bucht zwei Punkte

Skorer für Chur Unihockey: Ins Skoreboard eingetragen haben sich Aaro Helin mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) und Andri Bass mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2). Damit waren sie die einzigen Spieler, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielten. Gleichzeitig gab es vier Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für Unihockey Basel Regio: Ins Skoreboard eingetragen hat sich Yannick Lindroos mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1). Damit war er der einzige Spieler, welcher mehr als einen Skorerpunkt erzielte. Gleichzeitig gab es zwei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde Noah Brunold zum besten Spieler von Chur Unihockey gekürt. Bei Unihockey Basel Regio wurde diese Ehre Yannick Lindroos zuteil.

Basel Regio als Nächstes gegen Floorball Köniz

Chur Unihockey liegt nach Spiel 1 auf Rang 5. Chur Unihockey spielt zum nächsten Mal auswärts gegen Waldkirch-St. Gallen. Die Partie findet am 17. September statt (18.00 Uhr, Sporthalle Tal der Demut St. Gallen).

Unihockey Basel Regio reiht sich nach dem Spiel auf Rang 8 ein. Für Unihockey Basel Regio geht es daheim gegen Floorball Köniz weiter. Diese Begegnung findet am 17. September statt (17.30 Uhr, Sandgruben Basel).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.