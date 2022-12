Unihockey – Damen NLB Deutlicher 6:2-Sieg für UH Lejon Zäziwil gegen Unihockey Basel Regio UH Lejon Zäziwil behielt im Spiel gegen Unihockey Basel Regio am Sonntag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 6:2.

(chm)

Den Auftakt machte Janine Thomi, die in der 10. Minute für UH Lejon Zäziwil zum 1:0 traf. In der 25. Minute baute Sandra Briggen den Vorsprung für UH Lejon Zäziwil auf zwei Tore aus (2:0). Jana Zwahlen baute in der 40. Minute die Führung für UH Lejon Zäziwil weiter aus (3:0).

UH Lejon Zäziwil erhöhte in der 44. Minute seine Führung durch Lisa Kormann weiter auf 4:0. Mit einem weiteren Tor erhöhte Lisa Kormann für UH Lejon Zäziwil auf 5:0. Für das Doppelpack benötigte sie nur gerade drei Minuten. Jacqueline Brunner (49. Minute) liess Unihockey Basel Regio auf 1:5 herankommen.

UH Lejon Zäziwil erhöhte in der 49. Minute seine Führung durch Jana Zwahlen weiter auf 6:1. In der 60. Minute sorgte Si. Gerber noch für Resultatkosmetik für Unihockey Basel Regio. Sie traf zum 2:6-Schlussstand.

Jana Zwahlen mit drei Skorerpunkten

Skorerinnen für UH Lejon Zäziwil: Das Spiel werden Jana Zwahlen mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1) und Lisa Kormann mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie waren damit die besten Skorerinnen ihres Teams. Weiter hat sich Janine Thomi mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es zwei Spielerinnen, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

In der Tabelle verbessert sich UH Lejon Zäziwil von Rang 5 auf 2. Das Team hat 28 Punkte. Für [[wg.team_1_short]] geht es nach der Winterpause auswärts gegen UH Red Lions Frauenfeld (Platz 8) weiter. Diese Begegnung findet am 7. Januar statt (20.00 Uhr, Kantihalle Frauenfeld Frauenfeld).

In der Tabelle verliert Unihockey Basel Regio Plätze und zwar von Rang 2 auf 5. Das Team hat 27 Punkte. Für [[wg.team_2_short]] geht es nach der Winterpause daheim gegen UC Yverdon (Platz 10) weiter. Das Spiel findet am 7. Januar statt (15.30 Uhr, Pfaffenholz Basel).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.