Unihockey – Herren UPL Deutlicher Erfolg für SV Wiler-Ersigen gegen Unihockey Basel Regio SV Wiler-Ersigen behielt im Spiel gegen Unihockey Basel Regio am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 7:4.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für SV Wiler-Ersigen: Philipp Affolter brachte seine Mannschaft in der 14. Minute 1:0 in Führung. Mit seinem Tor in der 26. Minute brachte Marco Louis SV Wiler-Ersigen mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Gian Mühlemann baute in der 30. Minute die Führung für SV Wiler-Ersigen weiter aus (3:0).

In der 35. Minute verkleinerte Yannick Lindroos den Rückstand von Unihockey Basel Regio auf 1:3. Jan Ziehli baute in der 42. Minute die Führung für SV Wiler-Ersigen weiter aus (4:1). In der 46. Minute verkleinerte Patrick Krähenbühl den Rückstand von Unihockey Basel Regio auf 2:4.

SV Wiler-Ersigen erhöhte in der 48. Minute seine Führung durch Marco Louis weiter auf 5:2. In der 49. Minute verkleinerte Patrick Mendelin den Rückstand von Unihockey Basel Regio auf 3:5. Nochmals Marco Louis baute in der 51. Minute die Führung für SV Wiler-Ersigen weiter aus (6:3).

Niklas Laurila (52. Minute) liess Unihockey Basel Regio auf 4:6 herankommen. Das letzte Tor der Partie erzielte Tim Döbeli, der in der 54. Minute die Führung für SV Wiler-Ersigen auf 7:4 ausbaute.

Marco Louis mit drei Skorerpunkten

Skorer für SV Wiler-Ersigen: Das Spiel werden Marco Louis mit drei Punkten (Tore: 3, Assists: 0) und Philipp Affolter mit drei Punkten (Tore: 1, Assists: 2) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie waren damit die besten Skorer ihres Teams. Weiter hat sich Gian Mühlemann mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es sechs Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für Unihockey Basel Regio: Ins Skoreboard eingetragen haben sich Niklas Laurila mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Patrick Mendelin mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1). Damit waren sie die einzigen Spieler, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielten. Gleichzeitig gab es vier Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde Jonas Tschan zum besten Spieler von Unihockey Basel Regio gekürt. Bei SV Wiler-Ersigen wurde diese Ehre Philipp Affolter zuteil.

In der Tabelle verbessert sich SV Wiler-Ersigen von Rang 4 auf 2. Das Team hat 32 Punkte. Für SV Wiler-Ersigen geht es daheim gegen Waldkirch-St. Gallen (Platz 7) weiter. Die Partie findet am 22. Januar statt (17.00 Uhr, Sportanlage Grossmatt Kirchberg BE).

In der Tabelle verliert Unihockey Basel Regio Plätze und zwar von Rang 8 auf 9. Das Team hat 16 Punkte. Die nächste Partie für Unihockey Basel Regio steht auf fremdem Terrain gegen UHC Uster (Platz 11) an. Das Spiel findet am 15. Januar statt (19.00 Uhr, Buchholz Uster).

