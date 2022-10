Unihockey – Damen NLB Deutlicher Pflichtsieg für Unihockey Basel Regio gegen UC Yverdon Unihockey Basel Regio siegt als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen UC Yverdon: Der Tabellenzweite siegt auswärts 6:2 gegen den Tabellenzehnten.

(chm)

Den Auftakt machte Nathalie Stocker, die in der 21. Minute für Unihockey Basel Regio zum 1:0 traf. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Unihockey Basel Regio stellte Jacqueline Brunner in Minute 40 her. Nelli Alanko baute in der 41. Minute die Führung für Unihockey Basel Regio weiter aus (3:0).

Isalyne Challandes (41. Minute) liess UC Yverdon auf 1:3 herankommen. Unihockey Basel Regio erhöhte in der 42. Minute seine Führung durch Annika Morf weiter auf 4:1. In der 46. Minute verkleinerte Amandine Martin den Rückstand von UC Yverdon auf 2:4.

Sandra Wyss baute in der 47. Minute die Führung für Unihockey Basel Regio weiter aus (5:2). Jacqueline Brunner schoss das 6:2 (48. Minute) für Unihockey Basel Regio und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Jacqueline Brunner mit zwei Skorerpunkten

Skorerinnen für Unihockey Basel Regio: Ins Skoreboard eingetragen haben sich Jacqueline Brunner mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0), Nathalie Stocker mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1), Nelli Alanko mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Eeva-Maria Heininen mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2). Damit waren sie die einzigen Spielerinnen, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielten. Gleichzeitig gab es drei Spielerinnen, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde Cylinia Michel zur besten Spielerin von UC Yverdon gekürt. Bei Unihockey Basel Regio wurde diese Ehre Annika Morf zuteil.

In der Tabelle liegt Unihockey Basel Regio weiterhin auf Rang 2. Das Team hat 14 Punkte. Unihockey Basel Regio spielt zum nächsten Mal daheim gegen Chilis Rümlang-Regensdorf (Platz 6). Zu diesem Spiel kommt es am 19. November (19.15 Uhr, Sandgruben Basel).

In der Tabelle liegt UC Yverdon weiterhin auf Rang 10. Das Team hat drei Punkte. Im nächsten Spiel kriegt es UC Yverdon auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team UH Lejon Zäziwil. Das Spiel findet am 19. November statt (19.30 Uhr, SLM Arena Konolfingen).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.