Unihockey – Herren UPL Erster Sieg für Unihockey Basel Regio nach drei Niederlagen Erfolgserlebnis für Unihockey Basel Regio: Nach drei Niederlagen in Folge siegt das Team am Sonntag auswärts gegen UHC Uster 9:6.

(chm)

Das Skore eröffnete Claudio Schmid in der 3. Minute. Er traf für UHC Uster zum 1:0. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 11, als Yannick Lindroos für Unihockey Basel Regio erfolgreich war. Florian Bolliger erzielte in der 15. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für UHC Uster.

Zum Ausgleich für Unihockey Basel Regio traf Patrick Mendelin in der 22. Minute. In der 28. Minute war es an Marco Klauenbösch, UHC Uster 3:2 in Führung zu bringen. Mit seinem Tor in der 31. Minute brachte Claudio Schmid UHC Uster mit zwei Treffern 4:2 in Führung.

Josia Pfister baute in der 32. Minute die Führung für UHC Uster weiter aus (5:2). UHC Uster erhöhte in der 42. Minute seine Führung durch Daniels Janis Anis weiter auf 6:2. Toni Rintala (48. Minute) liess Unihockey Basel Regio auf 3:6 herankommen.

In der 50. Minute verkleinerte Patrick Krähenbühl den Rückstand von Unihockey Basel Regio auf 4:6. In der 54. Minute gelang Unihockey Basel Regio (Toni Rintala) der Anschlusstreffer (5:6). In der 54. Minute traf Yannick Lindroos für Unihockey Basel Regio zum 6:6-Ausgleich. Patrick Mendelin traf in der 57. Minute. Es war die Führung zum 7:6 für Unihockey Basel Regio. Mit einem weiteren Tor erhöhte Patrick Mendelin für Unihockey Basel Regio auf 8:6. Für das Doppelpack benötigte er nur gerade zwei Minuten. Das letzte Tor der Partie erzielte Yannick Lindroos, der in der 60. Minute die Führung für Unihockey Basel Regio auf 9:6 ausbaute.er Traf zum dritten Mal.

Patrick Mendelin mit vier Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für Unihockey Basel Regio: Das Spiel werden Patrick Mendelin mit vier Punkten (Tore: 3, Assists: 1), Yannick Lindroos mit drei Punkten (Tore: 3, Assists: 0) und Niklas Laurila mit drei Punkten (Tore: 0, Assists: 3) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie waren damit die besten Skorer ihres Teams. Weiter hat sich Toni Rintala mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es vier Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für UHC Uster: Das Spiel wird Claudio Schmid mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Weiter haben sich Daniels Janis Anis mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1), Florian Bolliger mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Marco Klauenbösch mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es drei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde Patrick Mendelin zum besten Spieler von Unihockey Basel Regio gekürt. Bei UHC Uster wurde diese Ehre Yves Klöti zuteil.

Unverändert liegt Unihockey Basel Regio auf Rang 9. Das Team hat 19 Punkte. Unihockey Basel Regio trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf UHC Alligator Malans (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 22. Januar statt (17.00 Uhr, Pfaffenholz Basel).

Unverändert liegt UHC Uster auf Rang 11. Das Team hat zwölf Punkte. Für UHC Uster geht es auswärts gegen Waldkirch-St. Gallen (Platz 7) weiter. Das Spiel findet am 21. Januar statt (18.00 Uhr, Sporthalle Tal der Demut St. Gallen).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.