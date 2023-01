Unihockey – Herren UPL HC Rychenberg Winterthur lässt sich von Unihockey Basel Regio kein Bein stellen Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 2 vs. 8) ist HC Rychenberg Winterthur am Sonntag seiner Favoritenrolle gegen Unihockey Basel Regio gerecht geworden und hat auswärts 6:5 gewonnen.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Claudio Mutter für HC Rychenberg Winterthur. In der 10. Minute traf er zum 1:0. Noah Püntener sorgte in der 15. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für HC Rychenberg Winterthur. HC Rychenberg Winterthur erhöhte in der 20. Minute seine Führung durch Claudio Mutter weiter auf 3:0.

In der 34. Minute verkleinerte Dennis Kramer den Rückstand von Unihockey Basel Regio auf 1:3. Toni Rintala sorgte in der 39. Minute für Unihockey Basel Regio für den Anschlusstreffer zum 2:3. In der 44. Minute traf Linus Chrétien für Unihockey Basel Regio zum 3:3-Ausgleich.

Das Tor von Kai Kurth in der 46. Minute bedeutete die 4:3-Führung für Unihockey Basel Regio. Gleichstand war in der 58. Minute hergestellt: Michel Wöcke traf für HC Rychenberg Winterthur. Das Tor von Patrick Krähenbühl in der 58. Minute bedeutete die 5:4-Führung für Unihockey Basel Regio.

Gleichstand (5:5) hiess es wieder in der 59. Minute, als erneut Claudio Mutter für HC Rychenberg Winterthur traf. Das Penaltyschiessen gewann HC Rychenberg Winterthur.

Claudio Mutter mit vier Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für HC Rychenberg Winterthur: Das Spiel wird Claudio Mutter mit vier Punkten (Tore: 3, Assists: 1) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Weiter hat sich Noah Püntener mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es vier Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für Unihockey Basel Regio: Ins Skoreboard eingetragen hat sich Kai Kurth mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1). Damit war er der einzige Spieler, welcher mehr als einen Skorerpunkt erzielte. Gleichzeitig gab es sieben Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde Kai Kurth zum besten Spieler von Unihockey Basel Regio gekürt. Bei HC Rychenberg Winterthur wurde diese Ehre Claudio Mutter zuteil.

Unverändert liegt HC Rychenberg Winterthur auf Rang 2. Das Team hat 41 Punkte. Für HC Rychenberg Winterthur geht es in einem Heimspiel gegen Waldkirch-St. Gallen (Platz 6) weiter. Diese Begegnung findet am 11. Februar statt (18.00 Uhr, AXA Arena Winterthur).

In der Tabelle liegt Unihockey Basel Regio weiterhin auf Rang 8. Das Team hat 23 Punkte. Unihockey Basel Regio tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von Grasshopper Club Zürich an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Das Spiel findet am 10. Februar statt (19.30 Uhr, Pfaffenholz Basel).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.