Unihockey – Damen NLB Überraschungssieg für Nesslau Sharks gegen Unihockey Basel Regio Überraschender Sieg für Nesslau Sharks: Das Team auf Tabellenrang 7 hat am Samstag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Unihockey Basel Regio (2. Rang) auswärts 5:4 geschlagen.

(chm)

Vroni Strübi eröffnete in der 5. Minute das Skore, als sie für Nesslau Sharks das 1:0 markierte. Nesslau Sharks baute die Führung in der 28. Minute (Selina Eggenberger) weiter aus (2:0). Dank dem Treffer von Sandra Wyss (28.) reduzierte sich der Rückstand für Unihockey Basel Regio auf ein Tor (1:2).

Zum Ausgleich für Unihockey Basel Regio traf Nathalie Stocker in der 41. Minute. Lotta Bertschy erzielte in der 42. Minute den Führungstreffer zum 3:2 für Unihockey Basel Regio. Annika Morf sorgte in der 50. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (4:2) für Unihockey Basel Regio.

Der Anschlusstreffer für Nesslau Sharks zum 3:4 kam in der 56. Minute. Verantwortlich dafür war Nicole Meisser. Der Ausgleich für Nesslau Sharks fiel in der 57. Minute (Karin Scherrer). Das Penaltyschiessen gewann Nesslau Sharks.

Nicole Meisser mit zwei Punkten beste Skorerin des Spiels

Skorerinnen für Nesslau Sharks: Ins Skoreboard eingetragen hat sich Nicole Meisser mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1). Damit war sie die einzige Spielerin, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielte. Gleichzeitig gab es vier Spielerinnen, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorerinnen für Unihockey Basel Regio: Folgende Spielerinnen liessen sich mit jeweils einem Punkt in die Skorerliste eintragen: Annika Morf (Tor: 1, Assist: 0), Lotta Bertschy (Tor: 1, Assist: 0), Nathalie Stocker (Tor: 1, Assist: 0), Sandra Wyss (Tor: 1, Assist: 0) und Nadia Kramer (Tor: 0, Assist: 1).

Nach dem Spiel wurde Sandra Wyss zur besten Spielerin von Unihockey Basel Regio gekürt. Bei Nesslau Sharks wurde diese Ehre Karin Scherrer zuteil.

Nesslau Sharks liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 7. Das Team hat 19 Punkte. Im nächsten Spiel kriegt es Nesslau Sharks zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team UH Lejon Zäziwil. Zu diesem Spiel kommt es am Sonntag (11. Dezember) (17.00 Uhr, Sporthalle Büelen Nesslau).

Unverändert liegt Unihockey Basel Regio auf Rang 2. Das Team hat 27 Punkte. Im nächsten Spiel trifft Unihockey Basel Regio auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das achtplatzierte UH Red Lions Frauenfeld. Zu diesem Spiel kommt es am Sonntag (11. Dezember) (13.00 Uhr, Kantihalle Frauenfeld Frauenfeld).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.