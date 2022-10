Unihockey – Damen NLB UH Lejon Zäziwil entscheidet Spitzenspiel gegen Unihockey Basel Regio für sich Das drittplatzierte Team UH Lejon Zäziwil hat am Sonntag im Duell zweier Topteams den zweitklassierten Verein Unihockey Basel Regio auswärts 6:5 besiegt.

(chm)

Das Skore eröffnete Nathalie Stocker in der 10. Minute. Sie traf für Unihockey Basel Regio zum 1:0. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Unihockey Basel Regio stellte Nelli Alanko in Minute 11 her. In der 19. Minute gelang UH Lejon Zäziwil (Lea Schlatter) der Anschlusstreffer (1:2).

In der 26. Minute traf Elisha Aeschlimann für UH Lejon Zäziwil zum 2:2-Ausgleich. Lisa Kormann brachte UH Lejon Zäziwil 3:2 in Führung (30. Minute). In der 40. Minute traf Noemi Hofer für Unihockey Basel Regio zum 3:3-Ausgleich.

Nathalie Stocker schoss Unihockey Basel Regio in der 48. Minute zur 4:3-Führung. Der Ausgleich für UH Lejon Zäziwil fiel in der 54. Minute (Jasmin Bieri). Das Tor von Jana Zwahlen in der 55. Minute bedeutete die 5:4-Führung für UH Lejon Zäziwil.

Unihockey Basel Regio glich in der 58. Minute durch Eeva-Maria Heininen aus.

Nathalie Stocker mit drei Punkt beste Skorerin des Spiels

Skorerinnen für UH Lejon Zäziwil: Folgende Spielerinnen liessen sich mit jeweils einem Punkt in die Skorerliste eintragen: Elisha Aeschlimann (Tor: 1, Assist: 0), Jana Zwahlen (Tor: 1, Assist: 0), Jasmin Bieri (Tor: 1, Assist: 0), Lea Schlatter (Tor: 1, Assist: 0), Lisa Kormann (Tor: 1, Assist: 0), Aline Götz (Tor: 0, Assist: 1), Livia Burger (Tor: 0, Assist: 1) und Rita Badertscher (Tor: 0, Assist: 1).

Skorerinnen für Unihockey Basel Regio: Das Spiel wird Nathalie Stocker mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie war damit die beste Skorerin ihres Teams. Gleichzeitig gab es sieben Spielerinnen, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde Sina Duner zur besten Spielerin von UH Lejon Zäziwil gekürt. Bei Unihockey Basel Regio wurde diese Ehre Noemi Hofer zuteil.

UH Lejon Zäziwil liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 3. Das Team hat zehn Punkte. Für UH Lejon Zäziwil geht es daheim gegen UH Red Lions Frauenfeld (Platz 8) weiter. Die Partie findet am 16. Oktober statt (19.00 Uhr, SLM Arena Konolfingen).

Unihockey Basel Regio liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 2. Das Team hat elf Punkte. Unihockey Basel Regio spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: UC Yverdon (Rang 10). Das Spiel findet am 16. Oktober statt (18.00 Uhr, Collège des Rives Yverdon-les-Bains).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.