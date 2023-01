Unihockey – Herren UPL UHC Alligator Malans gewinnt klar gegen Unihockey Basel Regio Sieg für UHC Alligator Malans: Gegen Unihockey Basel Regio gewinnt das Team am Sonntag auswärts 5:2.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Dan Hartmann für UHC Alligator Malans. In der 13. Minute traf er zum 1:0. In der 29. Minute baute der gleiche Dan Hartmann die Führung für UHC Alligator Malans weiter aus. L. Moser sorgte in der 31. Minute für Unihockey Basel Regio für den Anschlusstreffer zum 1:2.

Remo Buchli erhöhte in der 38. Minute zur 3:1-Führung für UHC Alligator Malans. Kevin Berry baute in der 53. Minute die Führung für UHC Alligator Malans weiter aus (4:1). Dennis Kramer verkürzte in der 55. Minute den Rückstand von Unihockey Basel Regio auf 2:4. Damian Rohner schoss das 5:2 (59. Minute) für UHC Alligator Malans und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Kevin Berry mit drei Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für UHC Alligator Malans: Das Spiel wird Kevin Berry mit drei Punkten (Tore: 1, Assists: 2) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Weiter haben sich Dan Hartmann mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0), Remo Buchli mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Jamie Britt mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es ein Spieler, welcher sich einen Punkt gutschreiben liess.

Unverändert liegt UHC Alligator Malans auf Rang 10. Das Team hat 19 Punkte. UHC Alligator Malans spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen Waldkirch-St. Gallen (Platz 7). Das Spiel findet am Mittwoch (25. Januar) statt (20.00 Uhr, Sporthalle Lust Maienfeld).

In der Tabelle verliert Unihockey Basel Regio Plätze und zwar von Rang 8 auf 9. Das Team hat 19 Punkte. Für Unihockey Basel Regio geht es auswärts gegen Zug United (Platz 6) weiter. Das Spiel findet am Dienstag (24. Januar) statt (19.30 Uhr, Stadthalle Zug (Herti) Zug).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.