Unihockey – Damen NLB Unihockey Basel Regio setzt Siegesserie auch gegen Visper Lions fort Unihockey Basel Regio setzt seine Siegesserie auch gegen Visper Lions fort. Das 4:3 auswärts am Sonntag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie.

Sonja Nivamo eröffnete in der 3. Minute das Skore, als sie für Unihockey Basel Regio das 1:0 markierte. Nathalie Stocker sorgte in der 9. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Unihockey Basel Regio. Der Anschlusstreffer für Visper Lions zum 1:2 kam in der 13. Minute. Verantwortlich dafür war Lea Küenzi.

In der 16. Minute baute Eeva-Maria Heininen den Vorsprung für Unihockey Basel Regio auf zwei Tore aus (3:1). Karin Stebler baute in der 19. Minute die Führung für Unihockey Basel Regio weiter aus (4:1). In der 36. Minute verkleinerte Kim Heinzmann den Rückstand von Visper Lions auf 2:4. Visper Lions kam in der 46. Minute noch auf 3:4 heran, als Natascha Passeraub traf. Der Ausgleich fiel jedoch nicht mehr.

Eeva-Maria Heininen mit drei Punkten beste Skorerin des Spiels

Skorerinnen für Unihockey Basel Regio: Das Spiel wird Eeva-Maria Heininen mit drei Punkten (Tore: 1, Assists: 2) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie war damit die beste Skorerin ihres Teams. Gleichzeitig gab es fünf Spielerinnen, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorerinnen für Visper Lions: Folgende Spielerinnen liessen sich mit jeweils einem Punkt in die Skorerliste eintragen: Kim Heinzmann (Tor: 1, Assist: 0), Lea Küenzi (Tor: 1, Assist: 0), Natascha Passeraub (Tor: 1, Assist: 0) und Alyssa Grichting (Tor: 0, Assist: 1).

Nach dem Spiel wurde Carol Hugo zur besten Spielerin von Visper Lions gekürt. Bei Unihockey Basel Regio wurde diese Ehre Eeva-Maria Heininen zuteil.

In der Tabelle liegt Unihockey Basel Regio weiterhin auf Rang 1. Das Team hat 20 Punkte. Unihockey Basel Regio spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen Aergera Giffers (Platz 4). Das Spiel findet am 27. November statt (17.00 Uhr, Sandgruben Basel).

In der Tabelle liegt Visper Lions weiterhin auf Rang 9. Das Team hat drei Punkte. Im nächsten Spiel kriegt es Visper Lions auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team UH Lejon Zäziwil. Diese Begegnung findet am 27. November statt (15.00 Uhr, SLM Arena Konolfingen).

