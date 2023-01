Unihockey – Damen NLB Unihockey Basel Regio siegt gegen Visper Lions Unihockey Basel Regio gewinnt am Samstag zuhause gegen Visper Lions 8:6.

(chm)

Den Auftakt machte Nelli Alanko, die in der 9. Minute für Unihockey Basel Regio zum 1:0 traf. In der 17. Minute baute Sheila Kramer den Vorsprung für Unihockey Basel Regio auf zwei Tore aus (2:0). Lotta Bertschy baute in der 19. Minute die Führung für Unihockey Basel Regio weiter aus (3:0).

In der 21. Minute verkleinerte Melina Zumtaugwald den Rückstand von Visper Lions auf 1:3. Sheila Kramer baute in der 28. Minute die Führung für Unihockey Basel Regio weiter aus (4:1). Alyssa Grichting verkürzte in der 39. Minute den Rückstand von Visper Lions auf 2:4.

Nelli Alanko baute in der 43. Minute die Führung für Unihockey Basel Regio weiter aus (5:2). In der 45. Minute verkleinerte Lynn Kalbermatter den Rückstand von Visper Lions auf 3:5. Der Anschlusstreffer für Visper Lions fiel nur ein Minuten später. Erfolgreich war erneut Lynn Kalbermatter.

Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 53, als Melina Zumtaugwald für Visper Lions erfolgreich war. In der 53. Minute war es an Kim Heinzmann, Visper Lions 6:5 in Führung zu bringen. Unihockey Basel Regio glich in der 55. Minute durch Eeva-Maria Heininen aus.

Nina Kalbermatter mit drei Punkten beste Skorerin des Spiels

Skorerinnen für Unihockey Basel Regio: Ins Skoreboard eingetragen haben sich Nelli Alanko mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0), Sheila Kramer mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0), Lotta Bertschy mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Anna Grütter mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2). Damit waren sie die einzigen Spielerinnen, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielten. Gleichzeitig gab es vier Spielerinnen, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorerinnen für Visper Lions: Das Spiel wird Nina Kalbermatter mit drei Punkten (Tore: 0, Assists: 3) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie war damit die beste Skorerin ihres Teams. Weiter haben sich Lynn Kalbermatter mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0), Melina Zumtaugwald mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) und Kim Heinzmann mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es drei Spielerinnen, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Unverändert liegt Unihockey Basel Regio auf Rang 4. Das Team hat 33 Punkte. Im nächsten Spiel kriegt es Unihockey Basel Regio in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team Aergera Giffers. Zu diesem Spiel kommt es am Sonntag (22. Januar) (19.00 Uhr, Sporthalle Giffers-Tentlingen Giffers).

In der Tabelle liegt Visper Lions weiterhin auf Rang 9. Das Team hat elf Punkte. Visper Lions tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von UH Lejon Zäziwil an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Das Spiel findet am Sonntag (22. Januar) statt (19.00 Uhr, BFO Visp Visp).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.