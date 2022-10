Unihockey – Herren UPL Waldkirch-St. Gallen mit Auswärtserfolg bei Unihockey Basel Regio Waldkirch-St. Gallen behielt im Spiel gegen Unihockey Basel Regio am Sonntag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 6:5.

Patrick Mendelin eröffnete in der 12. Minute das Skore, als er für Unihockey Basel Regio das 1:0 markierte. Zum Ausgleich für Waldkirch-St. Gallen traf Asla Veteläinen in der 16. Minute. L. Moser erzielte in der 18. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Unihockey Basel Regio.

Gleichstand stellte Pablo Mariotti durch seinen Treffer für Waldkirch-St. Gallen in der 25. Minute her. Toni Rintala traf in der 40. Minute. Es war die Führung zum 3:2 für Unihockey Basel Regio. Gleichstand war in der 41. Minute hergestellt: Stefan Schiess traf für Waldkirch-St. Gallen.

Jesper Silvonen traf in der 45. Minute. Es war die Führung zum 4:3 für Waldkirch-St. Gallen. Pablo Mariotti erhöhte in der 53. Minute zur 5:3-Führung für Waldkirch-St. Gallen. Waldkirch-St. Gallen erhöhte in der 58. Minute seine Führung durch Michael Schiess weiter auf 6:3.

Fabian Schüpbach verkürzte in der 59. Minute den Rückstand von Unihockey Basel Regio auf 4:6. Unihockey Basel Regio kam in der 60. Minute noch auf 5:6 heran, als Toni Rintala traf. Der Ausgleich fiel jedoch nicht mehr.

Toni Rintala mit drei Skorerpunkten

Skorer für Waldkirch-St. Gallen: Ins Skoreboard eingetragen haben sich Pablo Mariotti mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0), Michael Schiess mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Yannick Angehrn mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2). Damit waren sie die einzigen Spieler, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielten. Gleichzeitig gab es vier Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für Unihockey Basel Regio: Das Spiel werden Toni Rintala mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1) und Patrick Mendelin mit drei Punkten (Tore: 1, Assists: 2) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie waren damit die besten Skorer ihres Teams. Gleichzeitig gab es vier Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Unverändert liegt Waldkirch-St. Gallen auf Rang 7. Das Team hat zehn Punkte. Für Waldkirch-St. Gallen geht es auswärts gegen Zug United (Platz 5) weiter. Das Spiel findet am 20. November statt (16.00 Uhr, Stadthalle Zug (Herti) Zug).

In der Tabelle verliert Unihockey Basel Regio Plätze und zwar von Rang 8 auf 9. Das Team hat sieben Punkte. Für Unihockey Basel Regio geht es auswärts gegen HC Rychenberg Winterthur (Platz 4) weiter. Die Partie findet am 19. November statt (18.00 Uhr, AXA Arena Winterthur).

