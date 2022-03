Gemeindewahlen Riehen Christine Kaufmann ist neue Gemeindepräsidentin von Riehen Die EVP-Politikerin hat im zweiten Wahlgang ihren bürgerlichen Widersacher Daniel Albietz (Die Mitte) ausgestochen. Im Rennen um den freien Sitz im Gemeinderat obsiegte Stefan Suter (SVP) gegenüber Edibe Gölgeli. Damit bleibt der siebenköpfige Gemeinderat bürgerlich.

Hat es im dritten Anlauf geschafft: Christine Kaufmann (53) ist als erste Frau überhaupt zur Riehener Gemeindepräsidentin gewählt worden. Kenneth Nars

Christine Kaufmann ist neue Gemeindepräsidentin von Riehen: Sie hat im zweiten Wahlgang am Sonntag 3731 Stimmen erzielt und damit deutlich mehr als ihr bürgerlicher Widersacher Daniel Albietz (Die Mitte, 3049). Die 53-jährige EVP-Politikerin sitzt seit 2014 im Gemeinderat, aspirierte bereits zwei Mal fürs Präsidium. Nun, im dritten Anlauf, hat es geklappt.

Mit der Wahl Kaufmanns gibt es im Präsidium der bevölkerungsmässig zweitgrössten Gemeinde der Nordwestschweiz einen parteipolitischen Wechsel: Seit 2014 hatte das Gemeindepräsidium nämlich mit dem parteilosen Hansjörg Wilde das bürgerliche Lager inne. Zuvor lag dieses in Riehen über Jahrzehnte in den Händen von Kaufmanns EVP (vormals VEW).

Enttäuschendes Resultat für Daniel Albietz

Das Resultat bedeutet für den bürgerlichen Kandidierenden Daniel Albietz eine herbe Schlappe. Der langjährige Gemeinderat (seit 2010) hat sich im Gegensatz zu Kaufmann entschlossen, nur für das Präsidium zu kandidieren und hat sich damit verkalkuliert. Dass das Ergebnis des 50-Jährigen kein gutes ist, zeigt der Vergleich zu seinem bürgerlichen Kollegen Stefan Suter. Dieser erzielte nämlich in der gleichzeitig stattfindenden Wahl um den letzten freien Sitz im Gemeinderat mit 3458 Stimmen auf Anhieb das wesentlich bessere Resultat.

Der als gemässigt geltende SVP-Mann Suter, der als Anwalt und Grossrat über die Gemeindegrenzen bekannt ist, obsiegte gegenüber SP-Kandidatin und Grossrätin Edibe Gölgeli, die ihrerseits 2995 Stimmen erzielte. Beide traten erstmals für den Gemeinderat an. Die Bürgerlichen beklagten am Sonntag den Verlust des Gemeindepräsidiums, doch die SVP kann jubeln: Sie besetzt nun zwei Sitze, nachdem sie erst vor vier Jahren mit Felix Wehrli erstmals überhaupt in die Riehener Exekutive eingezogen war.

Spannung vor dem dritten Wahlgang

Damit sind die Gemeindewahlen von Riehen noch nicht ganz abgeschlossen: Weil die am 6. Februar in den Gemeinderat gewählte Kaufmann nun zur Gemeindepräsidentin gewählt wurde, muss ihr Sitz in einem dritten Wahlgang (voraussichtlich am 15. Mai) besetzt werden. Den Bürgerlichen ist die Mehrheit nicht mehr zu nehmen. Bereits gewählt respektive im Amt bestätigt sind Silvia Schweizer (FDP), Daniel Hettich (LDP), sowie Felix Wehrli und Stefan Suter (beide SVP).

Das Mitte-Links-Lager konnte erst ihre zwei bisherigen Exekutivsitze ins Trockene bringen: jenen von Christine Kaufmann (EVP) sowie von Guido Vogel (SP). Dies ist angesichts des Wahlsiegs Kaufmanns fürs Präsidium doch ein grösserer Wermutstropfen. Die Wahlbeteiligung lag am Sonntag mit 53,43 Prozent (Gemeindepräsidium) und 51,34 Prozent (Gemeinderat) nochmals leicht über den Werten vom ersten Wahlgang am 6. Februar.

Für den dritten Wahlgang ist die Ausgangslage freilich offen: Dann darf der nun nicht ins Präsidium gewählte Daniel Albietz als Gemeinderatskandidat antreten und seinen Sitz verteidigen. Ebenfalls denkbar ist, dass es SP-Kandidatin Edibe Gölgeli auch in einem dritten Anlauf nochmals wissen will.