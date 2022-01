Gemeindewahlen Wendet sich Riehen noch weiter von der Stadt ab? Die Bürgerliche Allianz sieht ihre Dominanz in Riehen noch stärker als bei den letzten Wahlen. Werden die Wahlen ein Zeichen an die Stadt Basel?

Die Bürgerliche Allianz für die Gemeindewahlen in Riehen (von links nach rechts): Felix Wehrli, Daniel Albietz, Silvia Schweizer und Daniel Hettich. Nicole Nars-Zimmer

Präsentierte die Bürgerliche Allianz vor den Weihnachtsferien ihre Kandidierenden, lancierte sie am Montagmorgen nun die heisse Phase des Riehener Wahlkampfs mit konkreteren Inhalten. Am 6. Februar wollen Silvia Schweizer (FDP), Daniel Hettich (LDP), Felix Wehrli (SVP) ihre Sitze im Riehener Gemeinderat verteidigen und Daniel Albietz (Die Mitte) will die Nachfolge des parteilosen, aber klar bürgerlichen Hansjörg Wilde (parteilos) als Gemeindepräsident antreten.

Der während der Ansprachen ausgestrahlte Optimismus habe nicht getäuscht, betonte Albietz nach der Vorstellungsrunde.

«Ich habe schon das Gefühl, dass sich Riehen als bürgerlicher Gegenentwurf zur benachbarten Stadt nochmals akzentuiert hat.»

Anders gesagt: Riehen habe sich politisch noch weiter von der rot-grün dominierten Stadt abgewendet. Die Ansage von Albietz ist unmissverständlich: Die Bürgerlichen gehen noch dominanter in den Wahlkampf, als sie dies bei den vergangenen Wahlen 2018 schon taten. Damals holten sie mit Felix Wehrli einen fünften Sitz im Gemeinderat.

Wehrli nennt Albietz bereits «Gemeindepräsident»

Je nach Abschneiden im ersten Wahlgang portiert die Bürgerliche Allianz im zweiten Wahlgang wie 2018 eine fünfte Kandidatur. Noch habe man nicht über Namen diskutiert, verrät Albietz. Welche Partei eine zusätzliche Kandidatur stellen würde, hänge unter anderem vom Ergebnis der Einwohnerratswahlen ab.

Wie selbstbewusst das Auftreten der Bürgerlichen rüberkommt, zeigten mehrere Versprecher von Felix Wehrli an der Pressekonferenz. Gab er das Wort an Daniel Albietz weiter, sprach er bereits vom «Gemeindepräsidenten». Albietz nahm die Versprecher seines Kollegen mit einem Schmunzeln, Wehrli selber realisierte sie nicht.

Finanzen als bürgerlicher Grundwert

Das Selbstbewusstsein kommt nicht von ungefähr. In der zu Ende gehenden Legislatur stimmte die Riehener Bevölkerung zum Teil deutlich nach ihrem Gusto, wie zuletzt bei der kantonalen Abstimmung über die Parkplätze beim Friedhof Hörnli oder lokal bei der deutlich abgelehnten SP-Initiative «Für ein familienfreundliches Riehen».

Die kürzlich veröffentlichten positiven Resultate der Bevölkerungsbefragung werten die vier Kandidierenden der Mitte, LDP, FDP und SVP als Bestätigung ihrer Arbeit und auch gleich als Auftrag, diese fortzuführen. Man wolle aber nicht verwalten und sich auf den Erfolgen ausruhen, bekräftigte Albietz.

Diskussionen auch innerhalb der Allianz

In der in den vergangenen Jahren viel gepriesenen Bürgerlichen Allianz gehe es vor allem um politische Grundwerte, für die man gemeinsam einstehe, erklärte Silvia Schweizer. Die Finanzen und damit die Steuerfüsse sind das zentralste Element dieser Einigkeit. Lieber soll die Verwaltung noch straffer organisiert werden, als aufgrund der angespannteren Finanzlage die Steuern erhöht werden. In der Bildung soll aber nicht im Unterrichtszimmer, sondern in der Organisation gespart werden, sagte Schweizer.

Einzelthemen diskutieren die bürgerlichen Gemeinderäte und der siebenköpfige Gesamtgemeinderat aber auch hart, versicherte die FDP-Gemeinderätin. «Wir majorisieren die anderen beiden nicht», stellte sie mit Hinweis auf Guido Vogel (SP) und Christine Kaufmann (EVP) klar.