Genug vom Lockdown Jugendliche feiern und randalieren im Basler Hafengebiet ‒ mögliche Brand­stif­tung beim «Nord­stern» Weil die Clubs und Bars geschlossen sind, treffen sich viele junge Menschen an der Uferstrasse. Am vergangenen Wochenende eskalierte die Situation.

Holzelemente für den Umbau auf dem «Nordstern»-Schiff wurden hier mutmasslich in Brand gesetzt. Bild: Nicole Nars-Zimmer

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es vor dem Schiff des Clubs Nordstern zu einem Brand. Der Presseverantwortliche des Nordstern Jean-Marc Lüthy geht von Brandstiftung aus. Zerstört wurden Holzelemente, die für den Umbau des Aussenbereichs auf dem Schiff geplant waren. Er schätzt den Sachschaden auf mehrere tausend Franken. Von dem Brand erfahren hat das «Nordstern» Team erst am Sonntagmittag. Die Feuerwehr habe schnell reagiert, so Lüthy. Der Mediensprecher des Basler Justiz- und Sicherheitsdepartement Toprak Yerguz bestätigt den Einsatz. Wegen dem Verdacht auf Brandstiftung hat die Staatsanwaltschaft eine Ermittlung eingeleitet.

Die Bestürzung im Team war gross:

«Unser Betrieb ist mittlerweile seit fünf Monaten behördlich geschlossen. Und nun kommt auch noch so etwas unnötiges dazu. Es ist enttäuschend und frustrierend.»

Das «Nordstern» habe zwar Verständnis für das Bedürfnis nach sozialen Kontakten, insbesondere bei jungen Menschen. «Aber leider scheint sich dieses Bedürfnis gerade etwas zu verselbständigen und aus dem Ruder zu laufen», sagt Lüthy.

Jugendliche aus Frankreich und Deutschland kommen zum Feiern nach Basel

Gemäss Augenzeugenberichten kommt es in letzter Zeit im Hafengebiet auch immer wieder zu Sachbeschädigung und Diebstahl. In der Zwischensaison fehlt im Hafen die soziale Kontrolle. Unabhängig von den Coronamassnahmen sind die meisten Lokale rund um die Uferstrasse in den kalten Monaten geschlossen. Dann treffen sich hier gerne Jugendliche. Sie geniessen den Freiraum und fühlen sich unbeobachtet.

Jetzt, wo alle Clubs und Bars geschlossen sind, man kaum in die Ferien fahren kann und den Jugendlichen zu Hause die Decke auf den Kopf fällt, ist das Hafengebiet am Rand der Stadt besonders beliebt. Viele junge Menschen treffen sich hier nachts, um in kleinen und grösseren Gruppen zu feiern. Gemäss Berichten sind unter den Feiernden häufig auch Jugendliche aus Deutschland und Frankreich. Manchmal eskaliert die Situation dann. So wie vergangenen Freitagabend, als gemäss mehreren Augenzeugen eine Party mit rund 400 Personen stattgefunden haben soll. Die Feiernden versammelten sich zunächst bei der Plattform am Rheinufer und setzten die Party dann auf dem Ex-Esso Areal fort, als es begann zu regnen.

Es sei dabei allerdings nicht zu Sachbeschädigungen gekommen, sagt David Hermann, der Leiter der Geschäftsstelle vom Verein I_Land, der das Ex-Esso Areal verwaltet.

159 Bussen wegen Verstössen gegen Covid-19 Verordnung

Laut dem Polizeisprecher Toprak Yerguz seien Mitarbeitenden der Kantonspolizei im Rahmen einer Verkehrskontrolle am späteren Abend aufgefallen, dass sich bei der Uferstrasse grössere Personengruppen aufhalten. «Drittmeldungen oder Reklamationen sind jedoch keine eingegangen. Zeitgleich musste die Polizei im ganzen Stadtgebiet präsent sein. Deshalb, sowie mit Blick auf die Verhältnismässigkeit und die nicht notwendige Gefahrenabwehr, hat sie dort nicht interveniert», so Yerguz.

Grundsätzlich habe die Kantonspolizei gute Erfahrungen damit gemacht im Gespräch mit der Bevölkerung auf die Massnahmen hinzuweisen und an Eigenverantwortung und Solidarität zu appellieren, sagt er.

«Ordnungsbussen werden vor allem im Falle wiederholten Fehlverhaltens oder bei Renitenz ausgestellt.»

Seit dem 1. Februar wurden auf der Basis der Covid-19 Verordnung fünf Ordnungsbussen an Organisatoren ausgestellt, 101 Bussen an Teilnehmende, vier an Personen die sich nicht an die Maskentragepflicht hielten und 49 an Personen, die die maximale Personenzahl für private Versammlungen überschritten haben.