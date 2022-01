Geschichte Tapetenwechsel: Eine globale Perspektive auf die Stadt Basel Die spannende Publikation «Seide, Sand, Papier» rollt die Geschichte hinter den chinesischen Tapeten der Villa «Sandgrube» auf.

Digitale Rekonstruktion eines Paneels des «Chinazimmers» im ersten Stock der «Sandgrube» mit mutmasslichen Originalfarben. Bild: Europainstitut Basel

Weder Jahreszeiten noch der Zeitgeist konnten dem blühenden Garten im ersten Stock der «Sandgrube» etwas anhaben: Zwar galten die exquisiten und bis heute erhaltenen Tapeten im «Chinazimmer» der 1753 erbauten Villa noch zu Lebzeiten des Erbauers als schlicht, flach und ohne Perspektive. Dass das Gegenteil der Fall ist, zeigt eine vielschichtige und auch optisch hinreissende Publikation, die durch die Tapeten in ein Stück global vernetzter Basler Geschichte führt.

In «Seide, Sand, Papier» untersuchen die beiden Historikerinnen Susanna Burghartz und Madeleine Herren die exotische Tier- und Pflanzenwelt im einst privaten Rückzugsort des barocken Anwesens, heute Sitz des Europainstituts der Universität Basel. Zu sehen sind blühende Sträucher und Bäume, Litschis, Bambus, Päonien, dazwischen stolzierende Pfauen, Kraniche und Mandarinenten. Nicht nur die Motive mit ihren codierten Glücksversprechungen sind original chinesisch, auch das Maulbeerbaumpapier der insgesamt vierzehn Paneele ist echt. Wobei: Was heisst schon echt?

Die «Sandgrube», von der Gartenseite fotografiert. Bild: S. Holenstein

Als der Seidenbandfabrikant Achilles Leisler (1723 –1784) eine repräsentative Sommerresidenz ausserhalb der beengten Stadt plante und zu diesem Zweck ein Stück Land am Riehenteich kaufte, entstand darauf ein barockes Anwesen mit dazugehöriger Parkanlage. Dieser Garten, in dem getopfte Orangenbäume und weitere exotische Pflanzen wuchsen, fand seine Fortsetzung in der kostspieligen Ausstattung des Boudoirs, zu der neben französischen Möbeln eben auch die chinesischen Tapeten zählten, die im Stil englischer adliger Landsitze aufgezogen wurden.

Das Motiv ist wichtiger als die Herkunft

Solche als «Chinoiserien» bekannte Luxusgüter waren im Europa des 18. Jahrhunderts begehrt, wurde die chinesische Kultur doch auf dieselbe Stufe mit der klassischen Antike gestellt. Dabei spielte die «chinesische» Ausgestaltung der Motive auf Porzellan, Gobelins oder Tapeten eine weitaus wichtigere Rolle als deren Herkunft: Manufakturen gab es etwa auch in Deutschland, von denen Basler Häuser Produkte bezogen. Aber selbst wenn die teuren Papierrollen auf zweijährigen Schiffsreisen aus dem Osten herbeigeschafft wurden, führt die Frage nach der Authentizität ins Leere: In China wurden Tapeten als «transkulturelle Hybride» nur für den Export hergestellt, als Produkte des globalen Konsums.

Wie die Tapeten der «Sandgrube» den Blick auf den Garten weiteten, so führte die Parkanlage auf unmissverständliche Weise die Weltläufigkeit des Anwesens vor Augen, das der Geschäftsmann Achilles Leisler mit den Erträgen seiner globalen Handelsbeziehungen unterhielt. Es ist dieser Perspektivenwechsel, der aus der idyllisch anmutenden Beschaulichkeit des Lokalen unmittelbar in die weite Welt hinaus- und wieder zurückspringt, der auch die Lektüre von «Seide, Sand, Papier» so fesselnd macht. Der als Mikroglobalgeschichte bekannte Ansatz fragt nach Produktion, Konsum und Zirkulation von Produkten und erlaubt es den beiden Autorinnen, die Sommerresidenz «auf ihre überregionalen, bisweilen sogar globalen Zusammenhänge hin zu befragen».

Porträtmedaillon von Achilles Leisler (1723 – 1784). Bild: Staatsarchiv Basel-Stadt

Das Überregionale war ein ständiger Begleiter der Familie Leisler, die wie ein Grossteil des «Daigs» zuwanderte. In der Mitte des 17. Jahrhunderts zog der erste Leisler aus Frankfurt nach Basel, begann eine Kaufmannslehre und integrierte sich durch geschickte Heiratsverbindungen erfolgreich in die Basler Elite, in der Migrantenkinder erster und zweiter Generation zunehmend ökonomischen und politischen Einfluss gewannen. Burghartz und Herren beschreiben die Bildung eines neuen, protestantisch geprägten Typus des «marchand-fabricants», der mit der Massenproduktion von Seidenbändern und Indiennestoffen nicht nur wirtschaftliche Erfolge feierte, sondern auch aneckte.

Die «Bändelherren» prägen das Stadtbild

Schmuggel, Industriespionage, Skandale – die Publikation entwirft ein zuweilen wenig schmeichelhaftes Sittenbild. In der Stadt Basel gerieten die Seidenbandherren an die Zünfte, die sich gegen die maschinelle Herstellung auf «Bändelmühlen» wehrten, andere Vorwürfe an die «marchand-fabricants» lauteten auf Lohn- und Preisdumping. Indem die Unternehmer verstärkt Arbeitskräfte der Basler Landschaft in die vorindustrielle Produktion einbanden, nahmen die Basler Exporte drastisch zu – was die Ungleichheit der städtischen Gesellschaft nur noch verschärfte. Ein Grossteil der Bevölkerung verarmte während der Konsumrevolution des 18. Jahrhunderts.

Das hinderte die «Bändelherren» nicht daran, dem Basler Stadtbild ihren Stempel aufzudrücken. Neue Villen wurden gebaut, bestehende Güter zu repräsentativen Barockanlagen erweitert. Und wie es sich für eine Wirtschaftselite geziemte, die mit Luxusgütern handelte, nutzte diese ihre globalen Netzwerke und stattete die Interieurs ihrer Residenzen entsprechend aus: Wie die meisten für den westlichen Export bestimmten Tapeten wurden vermutlich auch diejenigen der «Sandgrube» im chinesischen Hafen von Kanton (heute Guangzhou) verschifft und gelangten über den bretonischen Heimathafen der französischen Ostindien-Kompanie nach Europa.

Das «Chinazimmer» bleibt für die Öffentlichkeit aus konservatorischen Gründen geschlossen. Bild: Kantonale Denkmalpflege Basel-Stadt/Erik Schmidt

Obwohl nur wenige Besucherinnen und Besucher die Tapeten im Obergeschoss der «Sandgrube» zu Gesicht bekamen, repräsentieren sie doch die kosmopolitische Offenheit und den materialisierten Luxus eines gottgefälligen Lebens, den die protestantische Elite – in aller Demut – für sich in Anspruch nahm. Auch als das Anwesen 1804 in den Besitz der Frères Merian überging und sich die Dynamik der globalen Vernetzung veränderte, wurde der Basler Bezug zu Asien beibehalten. Die Strenge des barocken Gartens wurde mit Elementen des englischen Landschaftsgartens aufgebrochen, der Wohnsitz spätklassizistisch erweitert. Die Tapeten aber blieben.

Ab der Mitte des 19. Jahrhunderts verstärkte sich der Kontrast zwischen dem inszenierten Idyll und der städtischen Verdichtung zunehmend. Mit dem Bau des Badischen Bahnhofes wurde die unmittelbare Umgebung der «Sandgrube» zum Verkehrs- und Kommunikationsknotenpunkt, schreiben die Verfasserinnen: «Die Sandgrube beharrte derweilen auf einer arkadischen Abgeschiedenheit.» Deren Besitzer waren damit beschäftigt, den neu gegründeten Schweizer Bundesstaat an ihre informellen Netzwerke anzuschliessen und so die aussereuropäischen Handelsbeziehungen zu sichern.

Der private Raum wird öffentlich

Als die Stadt Basel das Grundstück Sandgrube 1931 für künftige Schulhausbauten erwarb, waren viele vergleichbare Sommerhäuser am Stadtrand bereits abgerissen worden. Um der Villa als Spekulationsobjekt ein ähnliches Schicksal zu ersparen, beschloss der Grosse Rat, das private Haus zu einem öffentlichen Schulgebäude umzufunktionieren. Die Renovation in den 1950er-Jahren veränderte das Erscheinungsbild des Anwesens grundlegend: Dem architektonischen Ideal des 18. Jahrhunderts folgend, wurden Erweiterungsbauten entfernt, das «Chinazimmer» zum Büro des Direktors umgewandelt. Nach dem Auszug der Pädagogischen Hochschule ist seit 2019 das Europainstitut eingemietet – als dessen Leiterin Madeleine Herren amtet.

«Seide, Sand, Papier» ist nicht nur anschaulich geschrieben, das Buch überzeugt auch formal: Erzählt wird mehr oder weniger chronologisch, doch die Teilaspekte der einzelnen ­Kapitel sind miteinander verwoben, bereits Eingeführtes wird auf späteren Seiten ­entweder vertieft oder umgekehrt in konziser Form in Erinnerung gerufen. Kurze Einleitungen bieten Überblick, Kapitelenden fassen zusammen, wodurch sich – vielleicht nicht ganz unbeabsichtigt – der Eindruck eines gewirkten, «textilen» Textes ergibt, der geschichtliche Kontinuität in Form familiärer und globaler Verflechtungen erzählt.