Gesetzesflut Wirrwarr um Basler Wohnschutz oder: Weil alles anders wird, bleibt alles beim Alten Die Basler Regierung will den Wohnschutz vorerst nicht verschärfen - Grund ist ausgerechnet die Durchsetzungsinitiative des Mieterinnen- und Mieterverbands.

Der Rohbau des Claraturms ist fertig. Blick auf Basel Roland Schmid / BLZ

Es ist eine bemerkenswert kurze Laufzeit für ein Gesetz, das durch eine Volksabstimmung ausgelöst worden war, im Grossen Rat kontrovers diskutiert und in einem langen Prozess ausgehandelt wurde: nämlich gar nicht. Gestern hat die Basler Regierung verkündet, dass die Revision des Wohnraumfördergesetzes nicht per 1. Januar in Kraft tritt. Grund sei die Initiative «Ja zum echten Wohnschutz», welche die Basler Stimmbevölkerung Ende November angenommen hat. Diese muss innerhalb von sechs Monaten in Kraft treten, weshalb bereits nach einem halben Jahr eine Verschärfung notwendig wäre. Wer nun meint, damit würde die Regierung das Wohlwollen des Mieterinnen- und Mieterverbands ernten, welche die Verschärfung mit seiner Durchsetzungsinitiative erst erzwungen hat, irrt.

Kennt kein Pardon: Beat Leuthardt, Präsident des Mieterinnen- und Mieterverbands. Kenneth Nars / BLZ

Dass die Regierung auf die eigene Wohnschutzverordnung verzichtet, bis die Initiative umgesetzt ist, kommt beim Mieterinnen- und Mieterverband schlecht an: «Wir haben zwar kritisiert, dass die Regierungsverordnung nur wenigen helfen wird», führt Co-Geschäftsleiter Beat Leuthardt aus. «Aber dieser Strohhalm ist immer noch besser als gar nichts.» Ohne schärferen Wohnschutz drohten schlimme Monate bis zur Umsetzung der Initiative Ende Mai. Der Verband fordert nun, dass die Regierung bis dahin von ihrem Veto-Recht laut Paragraf 83 des Baugesetzes Gebrauch macht. Demnach kann sie Baubewilligungen verweigern, wenn ein grosses öffentliches Interesse besteht. Die grossrätliche Petitionskommission hatte jüngst bei Behandlung einer Petition zu Massenkündigungen ebenfalls auf dieses Instrument hingewiesen, zugleich aber die Regierung für ihre passive Haltung gerügt (siehe bz vom Montag).