Gesundheit Beide Basel wollen die Ärzteflut stoppen: Diese Fachgebiete sind betroffen Bereits ab dem 1. April gilt für acht Fachrichtungen im ambulanten Bereich ein Zulassungsstopp in Baselland und Basel-Stadt. Ursprünglich wollten die beiden Kantone noch weiter gehen.

Radiologinnen und Radiologen etwa können sich ab 1. April in den beiden Basel nicht mehr mit einer eigenen Praxis selbstständig machen. Für die bestehenden Praxen gilt die sogenannte Besitzstandswahrung. Julien De Rosa / EPA

In gut einer Woche ist Schluss. Will sich ein Orthopäde oder eine Kardiologin mit einer eigenen Praxis selbstständig machen, ist dies künftig nicht mehr möglich. Basel-Stadt und Baselland setzen ab dem 1. April eine gemeinsame Zulassungssteuerung für den ambulanten Bereich um. Dies teilen die beiden Gesundheitsämter heute mit.

Ursprünglich wollten die beiden Kantone die Zulassung in 13 Fachgebieten beschränken. Wie der Baselbieter Gesundheitsdirektor Thomas Weber bereits vor knapp einem Monat angekündigt hat, sind es nun noch acht.

So steuern die beiden Basel die Zulassung neuer Ärzte im ambulanten Bereich, ab 1. April In diesen Fachgebieten gibt es Obergrenzen Hier gibt es doch keine Beschränkung Anästhesiologie Angiologie Kardiologie Hämatologie Neurologie Infektiologie Ophthalmologie Pathologie Orthopädische Chirurgie Physikalische Medizin und Rehabilitation Oto-Rhino-Laryngologie Radiologie Urologie

Die Obergrenzen in den acht Fachgebieten sollen den Kostenanstieg zur Hälfte dämpfen, was in den beiden Kantonen zu einer jährlichen Einsparung von rund sieben Millionen Franken führt.

Vor allem in chirurgischen und technischen Spezialdisziplinen entstünden immer mehr Angebote, was zusätzliche Leistungen und Kosten erzeugt und in Basel-Stadt und Baselland in einer sehr hohen Ärztedichte im schweizweiten Vergleich gipfle, begründen die beiden Kantone die Massnahme.

Dabei falle schon länger auf, dass eine uneinheitliche Entwicklung in der Grundversorgung und in Spezialgebieten bestehe. Die Folge sei eine teils angespannte Lage bei Haus- und Kinderärztinnen und -ärzten, vor allem in ländlichen Gegenden.

Die beiden Kantone sind in der Schweiz die ersten, welche einen faktischen Zulassungsstopp im ambulanten Bereich durchsetzen. Das forsche Tempo führte zu Kritik aus der Ärzteschaft und aus der Politik.