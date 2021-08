@girlinbasel Diese Basler Reisebloggerin revolutioniert die Tourismusbranche in der Schweiz Juri Junkov Aus Magda Getreuers Diplomatenkarriere wurde nichts. Dafür startete sie einen populären Basler Reiseblog. Mittlerweile zählt er über 27'000 Followers auf Instagram.

«Die Basler und Baslerinnen nehmen das Alltägliche um sich herum nicht mehr wahr», sagt Magdalena Getreuer auf einem Spaziergang durch die Stadt. Die 30-jährige Polin betreibt den erfolgreichen Instagram-Reiseblog «girlinbasel». Wie es der Name erahnen lässt, berichtet sie in erster Linie über Basel. Obwohl es bereits viele Schweizer Blogs gibt, hat Magda mit Fokus auf Reisen und Basel eine Nische entdeckt.

Ihr Plan geht auf: Die Plattform gewinnt mittlerweile nicht nur bei Personen aus dem Ausland an Beliebtheit, sondern auch bei Einheimischen. Ihr Erfolgsrezept: Sie rückt die Schönheit des vermeintlich Selbstverständlichen wieder stärker ins Zentrum.

Grosse Liebe durchkreuzte Karrierepläne

Ursprünglich sahen Magdas Karrierepläne komplett anders aus. Das Ziel: in der Diplomatie Fuss zu fassen. Dafür studierte sie Jura in Polen, absolvierte Praktika in Florenz und New York, bereitete sich auf ihre Dissertation vor. Und dann stellte die Liebe alles auf den Kopf: Bei einem ihrer Aufenthalte in Florenz verliebte sie sich in einen Niederländer, der damals bereits in Basel lebte. An ihren ersten Basler Besuch kann sie sich noch gut erinnern.

«Beim Fotografieren am Rhein fiel ich ins Wasser. Wie tollpatschig!»

Heute ist die vorsichtiger, wenn sie Fotos am Rhein schiesst. Juri Junkov

Magda lacht herzhaft, nimmt sich selbst mit Humor. Doch dann verfinstert sich ihre Miene. Nach einer anfänglichen Fernbeziehung zog sie nach Basel. «Das war sehr schwierig.» Der Grund lag jedoch nicht an Basel, sondern an den miserablen Jobperspektiven. Zudem sprach sie kaum Deutsch. Getreuer litt stark unter der Situation.

Dann kam sie auf die Idee mit dem Blog. «Das war meine Rettung». Ihr Konzept: Eine inspirierende Plattform mit Basler Einblicken aus Sicht einer Fremden. Wenn sie etwa von sich ein Selfie aus dem Naturbad Riehen postet, dann erntet sie dafür fast 1900 Likes und zwei Dutzend Kommentare. Insgesamt verfolgen 27300 Fans ihren Instagram-Kanal @girlinbasel, wo sie schon weit über 800 Beiträge veröffentlicht hat.

Das ist genau das, was sie tun will: andere inspirieren. Den Begriff «Influencer» mag sie nicht. Das werde negativ assoziiert. Unternehmen, mit denen sie bezahlte Partnerschaften eingeht, wählt sie gezielt aus. So müssen sie einen Bezug zu ihrem Leben in Basel und Reisen in der Schweiz haben. Andere Themen wie Fashion oder Beauty wirken unglaubwürdig.

Mittlerweile erhält sie viele Nachrichten von Menschen, die ebenfalls ihren Partnern in die Schweiz gefolgt sind. «Dein Blog heitert auf», heisst es. Das motiviert sie weiterzumachen. Mittlerweile arbeitet sie 80 Prozent für den Blog und hat eine kleine Tochter. Abzuschalten fällt ihr schwer. Der einzige Ausweg sind Ferien im Ausland, wovon sie kaum etwas veröffentlicht. So kommt sie zur Ruhe.

Eigene Inspiration holt sich Getreuer vor allem auf Instagram

Der Social-Media-Riese stehe sowieso seit der Pandemie auch bei ihren Kollaborationspartnern hoch im Kurs. Die Partner suchen neue Herangehensweisen, um Leute anzusprechen. «Jeder sechste Tourist kommt in die Schweiz, weil er etwas auf Social-Media gesehen hat», erzählt sie. In ein paar Jahren werde das vielleicht wieder anders aussehen.

Reisebloggerin Magda Getreuer schätzt die verspielten Basler Gässli wie hier am Heuberg. Juri Junkov

Getreuer selbst zählt zu den Gewinnerinnen der Pandemie. Sie erhält seitdem deutlich mehr Anfragen, und die Veröffentlichung eines ersten Baslers Reiseführers steht bevor. Den Wandel erklärt sie sich mit dem zunehmenden Interesse an Inlandsreisen.

Es folgt ein kurzer Fotostopp in der Rheingasse. «Was für ein Zahnpasta-Lächeln!», rufen ihr zwei vorbeigehende Passanten zu. Getreuer lässt sich nicht ablenken.

An ihrem Deutsch muss sie noch feilen

In Magdas Instagram-Profil steht: «Baslerin in der Entstehung» Im Moment sei sie gut drin, sagt sie. Engen Kontakt mit Einheimischen zu pflegen, ist ihr das Wichtigste. Dazu sollte sie noch mehr Deutsch praktizieren. Ihre Nachbarn und Schweizer Freunde helfen ihr aber dabei. Die hat sie in Basel, ihrem «Zuhause», wie sie es nennt, gefunden. Damit widerspricht sie der hartnäckigen Behauptung, es sei schwierig, mit Schweizern Beziehungen aufzubauen.

Mit ihrem Lächeln verzaubert sie täglich über 27'000 Followerinnen und Follower auf Instagram. Juri Junkov

Zur Integration gehört es für sie ebenso, einen lokalen Coiffeur oder ein Lieblingscafé zu haben, wie beispielsweise das «Ängel oder Aff» am Andreasplatz. Mit einem strahlenden Lächeln verabschiedet sie sich. Der nächste Auftrag wartet.