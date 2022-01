Grundstückgewinnsteuer Privilegierung des Kantons Basel-Stadt bei Immobiliendeals wird diskutiert Grossratskommission diskutiert, ob Immobilienbesitzer steuerlich entlastet werden, wenn sie ihr Haus dem Kanton verkaufen.

Das Hochhausgeviert im Claraquartier hat die Familie Vischer kürzlich dem Kanton für einen dreistelligen Millionenbetrag verkauft. Roland Schmid / BLZ

Die Familie Vischer ist erfreut, dass Basel-Stadt ihr das Geviert im Kleinbasel abgekauft hat. Hätte sie damit noch gewartet, wäre möglicherweise noch mehr Geld in der Familienkasse geblieben. Denn in der zuständigen Grossratskommission wird ernsthaft erwogen, Immobiliendeals steuerlich zu privilegieren, bei denen der Kanton als Käufer auftritt. So wird im Grossen Rat wohl bald darüber debattiert, ob die Grundstückgewinnsteuer zu halbieren sei, wenn an den Staat verkauft wird.

Eigentliches Thema ist eine Vereinfachung der Grundstückgewinnsteuer, die Basel-Stadt jährlich rund 60 Millionen Franken einbringt. Die Reform sollte ein Nullsummenspiel für die Staatskasse sein und mit einer hohen Besteuerung von raschen Eigentumswechseln weiterhin Spekulationsschutz bieten.

Vorstellungen der Steuerverwaltung und der Komission sind sich näher als gedacht

Über Monate haben die Steuerverwaltung und die Wirtschafts- und Abgabekommission (WAK) aneinenander vorbeigerechnet, bis sie nach einer Offenlegung der Rechnungsweise gemerkt haben, dass ihre Vorstellungen gar nicht so weit auseinanderliegen. Dabei gilt: Je stärker die Immobilienpreise steigen, desto kräftiger fliesst die Grundstückgewinnsteuer. Für die Bürgerlichen ist dies Grund für einen tiefen Steuersatz, was der Linken wiederum nicht recht ist.

Als der Kompromiss nach hartem Ringen gefunden war, tauchte die Idee der staatlichen Steuerprivilegierung auf. Nur knapp unterlag der Antrag, sie gleich ins Gesetz zu schreiben. Für die Familie Vischer käme er ohnehin zu spät.