Hafenareal Nach gewalttätigen Ausschreitungen: Strasse am Hafen wird am Wochenende abgesperrt Am Wochenende kam es im Kleinhüninger Hafengebiet zu Ausschreitungen. Jetzt reagiert der Kanton.

Das Hafenareal ist immer wieder Ort grosser Partys. Künftig bleibt die Uferstrasse aber an den Wochenenden gesperrt. Kenneth Nars

Die traurige Bilanz des Wochenendes: Vier verletzte Männer zwischen 15 und 23 Jahren und eine bewusstlose Frau, die im Gebüsch gefunden wurde. Seit Wochen werden am Hafen immer wieder Partys gefeiert, schreibt «20 Minuten».

Wie es jetzt an einer Pressekonferenz von Regierungspräsident Beat Jans heisst, wird die Uferstrasse von nun an an den Wochenende durch bauliche Massnahmen und Securitas-Mitarbeitende abgesperrt.

