Handball Einmal Selbstvertrauen zum Mitnehmen Der RTV Basel gewinnt das erste Playout-Spiel zuhause gegen Genève mit 25:14 und dominiert über weite Strecken des Spiels.

Die Szene des Spiels gehört dem jungen RTV-Ersatzgoalie Yasin Kühner, der wenige Sekunden vor Schluss zwei starke Rettungsaktionen zeigt und einen langen Pass auf Topskorer Aleksander Spende spielt, der den Ball dann aber erst kurz nach der Schlusssirene im Tor unterbringt.

Die Rollen sind im Vorfeld des Spiels schon klar verteilt. Der RTV Basel ist nach zuletzt vier Siegen in der Qualifikationsrunde der Favorit in diesen Playouts gegen Chênois Genève. Basels linker Flügelspieler Basil Berger sagte im Vorfeld des Spiel: «Wir möchten uns nicht vor der Favoritenrolle drücken. Wir möchten sie annehmen, weil wir sie uns auch verdient haben.»

Favoritenrolle erfüllt, aber mit Abzügen

Und die Basler werden dieser Rolle von Anfang an gerecht, auch, weil die Trefferquote der Gäste ausbaufähig ist und Basel so gut wie jeden Angriff im Tor unterbringt. Auch dank dem starken Goalie Andre Willimann kann Basel sich bereits in der 13. Minute mit 7:1 absetzen. Es dauert weitere drei Minuten ehe Genève den Ball überhaupt zum zweiten Mal im Tor unterbringt.

Dann wendet sich das Blatt ein wenig. Die Gäste werden stärker und treffsicherer während Basel kurzzeitig Probleme hat. Sieben Minuten vor Ende der ersten Hälfte haben die Genfer den Abstand auf vier Punkte verkürzt, sehr zur Freude der etwa 20 mitgereisten Fans des Auswärtsteams, die ihr Team lautstark mit Trommeln, Tröten und einer Kuhglocke unterstützen. Viel passiert bis zum Pausenstand von 13:8 aber nicht mehr.

Anfang der zweiten Hälfte ist es wieder der RTV-Goalie, der sich einige Male auszeichnen darf, während seine Farben weiterhin Probleme haben, wieder richtig in Fahrt zu kommen. Nach acht Minuten in der zweiten Hälfte sind gerade einmal zwei Tore gefallen, was für eine gute Defensivleistung beider Teams und vor allem ihrer Keepers spricht.

Genève kann mit einigen schnell und schnörkellosen Angriffen punkten, kommt aber nie näher als fünf Punkte an die Basler ran. Diese könnten noch höher führen, würden sie ihre zahlreichen Konter im Tor unterbringen. Kurz vor Ende der Partie darf sich der junge Ersatzgoalie Kühner einige Male auszeichnen, und die Fans feiern ihr Team mit Standing Ovations.

RTV-Trainer Ike Cotrina zeigt sich nach dem Spiel zufrieden: «Natürlich gibt es noch ein paar Dinge, wie zum Beispiel die Angriffe, die wir verbessern können. Aber ich glaube wir können auch ein bisschen Selbstvertrauen aus dem Spiel mitnehmen.»

Weiter geht es für den RTV Basel am Sonntag in Spiel Nummer zwei der Playouts gegen Genève. Bei einem Sieg könnte sich der RTV den Klassenerhalt bereits nächsten Donnerstag um 19.30 Uhr zuhause im Rankhofsichern.