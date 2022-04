Handelskammer Mobilität in der Region: HKBB setzt gewagte, aber mutige Impulse Am Jahresmediengespräch der Handelskammer beider Basel warb Präsidentin Elisabeth Schneider-Schneiter (Nationalrätin Die Mitte) nicht nur für ein Ja zu Frontex, sondern auch für neue Mobilitätsformen. Zudem wurde die Forderung nach weiteren Steuersenkungen insbesondere für den Mittelstand deponiert.

Basel besser vernetzen: Die Handelskammer beider Basel denkt laut über neue Mobilitätsformen nach. Erich Meyer

Die Zeiten sind unsicher, geprägt von geopolitischen Krisen. Umso nachdrücklicher kamen die Forderungen der Handelskammer beider Basel (HKBB) am Vormittag rüber: Attraktive Steuern und eine sichere Energieversorgung würden gerade jetzt an Gewicht gewinnen, sagt Elisabeth Schneider-Schneiter, Präsidentin Handelskammer beider Basel und Baselbieter Nationalrätin (Die Mitte), am Mediengespräch, an dem sie den Jahresbericht 2021 präsentierte. Nicht nur für Unternehmen, die mit immer höheren Kosten konfrontiert seien, sondern auch bei natürlichen Personen seien weitere Steuersenkungen angezeigt. HKBB-Direktor Martin Dätwyler ergänzte:

«Die in Basel-Stadt und Baselland kürzlich geschnürten Steuerpakete sind zwar Schritte in die richtige Richtung, aber gerade bei der Einkommenssteuer für Fachkräfte nicht genug ambitioniert.»

Schneider-Schneiter wie auch Dätwyler sahen angesichts des Kriegs in der Ukraine am Mediengespräch die Versorgungssicherheit der Schweiz gefährdet und pochten darauf, dass alternative Energie- und Speicherquellen geprüft werden müssten. «Die beiden Basler Kantone müssen diesbezüglich ihre Genehmigungsverfahren flexibler gestalten und Pilotprojekte für neue Energieproduktions- und Speichermedien in unserer Region ermöglich,» so die Nationalrätin. Eine längere Laufzeit von AKW hält sie im Anbetracht der jetzigen Situation für angezeigt. Einen Ausbau forderte sie derweil bei der Wasserkraft, die eine gewisse Autonomie sichere.

Rollbänder und E-Wassertaxis

Aufhorchen am Mediengespräch liessen insbesondere die Ausführungen zum neuen HKBB-Themendossier Mobil in die Zukunft. In diesem denkt der Verband neue Mobilitätsformen - weil eine gute Erreichbarkeit des Wirtschaftsstandorts zentral sei. Einerseits, so Dätwyler, müsste der Ausbau des S-Bahn-Systems vorangetrieben werden. «Andererseits wollen wir aber eben auch Impulse für neue Mobilitätsformen geben, die die gegebene Infrastruktur sinnvoll ergänzen.» Bei der Mobilität von morgen brauche es dringend neue Denkansätze.

Zu den zentralen Vorschlägen der Vertreter der Handelskammer gehören, inspiriert von Ausflügen in andere Städte wie Rotterdam oder Tokio: Peoplemover wie an Flughafenterminals, die etwa auf dem Bachgraben- oder Klybeckareal eingesetzt werden könnten, aber auch Elektro-Wassertaxis auf dem Rhein und automatisierte Minibusse in kleineren Wirtschaftsarealen. Auch Rollbänder und Rolltreppen in der Innenstadt und am Bahnhof SBB sind kein No-Go für die HKBB, um Fussgängern das Vorankommen zu erleichtern. Für Pendler mit Elektrovelos sei zudem der Bau von Veloschnellrouten essentiell, so Schneider-Schneiter.

Neuen Mobilitätsformen und Verkehrsträger seien von den Kantonen konsequent auf ihre Anwendbarkeit hin zu prüfen, schloss Schneider-Schneiter. Sie nutzte das Mediengespräch auch, um für ein Ja zu Frontex am 16. Mai zu werben: «Gerade für Basel-Stadt wäre es grob fahrlässig, das Schengen-Abkommen aufs Spiel zu setzen, was ein Nein mit sich bringen würde.»