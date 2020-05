Hilferuf nach Solothurn für die Klosterkirche Mariastein

Wird sich der Kanton Solothurn an der geplanten Umgestaltung des Klosters Mariastein beteiligen? Und wenn Ja: in welchem Umfang will er dies tun? Diese Fragen haben Kantonsratsmitglieder des Schwarzbubenlands als Auftrag an die Regierung gestellt. Dass dieser von allen Parlamentsmitgliedern des Kantonsteils unterzeichnet wurde, verdeutliche die Bedeutung des Klosters Mariastein, bestätigt Susanne Koch (CVP, Erschwil) auf Anfrage der bz.