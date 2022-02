«Hingucker» Teil 23 Aus dem Keller, auf den Schirm Baselbieter Museen stellen sich mit einem Lieblingsstück vor. Diese Woche: das Computer Museum beider Basel.

Aus Markenschutzgründen musste der PET 2001 in CBM (Commodore Business Machines) geändert werden. zvg / Christoph Kalt

Vor 23 Jahren im Gymnasium Bäumlihof: Der Schüler Jürgen Hench suchte für eine Theateraufführung einen alten Computer. In einem der Zivilschutzkeller der Schule fand er einen Commodore CBM 4032, ähnlich dem berühmten PET 2001. Der ursprüngliche Name – «pet» steht für Englisch Haustier oder Personal Electronic Transactor – musste aber aus Markenschutzgründen in CBM (Commodore Business Machines) geändert werden. Dieser Fund hat eine Vor- und eine Nachgeschichte.

Um 1980 hatten die Informatikkurse am Bäumlihof begonnen, an sogenannten «dummen Terminals», Geräten ohne eigene Rechenfähigkeit. Für den Lehrer Marcel Sutter war es «eine Sternstunde», als ein Schüler ihm einen solchen CBM mit in den Kurs brachte. Das Gerät hat ihn damals derart begeistert, dass er von der Stadt Basel für den Kauf von sechs dieser Geräte viel Geld beantragte – und bekam.

Rechner als Theaterrequisiten

Logo des Computer Museum beider Basel (CMbB). zvg

Das war der Beginn des Informatikunterrichts für ganze Klassen im Bäumlihof. Die stürmische Entwicklung der «Personal Computer» (PC) führte zum baldigen Ersatz der CBM-Rechner durch Nachfolger, unter anderem den berühmten Commodore C64 und den IBM-PC. Statt sie zu entsorgen, lagerte man die nicht mehr benötigten CBM-Rechner in den Luftschutzräumen ein. Bis sie von Jürgen Hench als Theaterrequisite wiederentdeckt wurden.

Die Folge ist nicht weniger spektakulär. Besagter Schüler begeisterte Gerald Süss, einen der Informatiklehrer, sowie die Schulleitung, ein Museum aus den gut erhaltenen Geräten zu machen. Das war der Beginn des «Computer Museum Gymnasium Bäumlihof», kurz CMGB.

Über die Jahre wuchs dieses Museum gewaltig, und auch seine Aktivitäten ausserhalb der Schule wurden immer umfangreicher, etwa mit Teilnahmen an Museumsnächten in Bern und Basel, an der Art Unlimited oder dem Shift Festival. Mit dem Aufbau der Game Lounge, einer Sammlung von historischen Spielcomputern und -konsolen, entstand ein zweiter Schwerpunkt.

Game Lounge für Kinder und Junggebliebene

Ab 2014 wurde das Gymnasium Bäumlihof umfassend saniert, das Museum musste temporär ausziehen. Es fand Aufnahme in Räumen der Firma Colobâle in Pratteln, die von Stefan Mayer geleitet wird, ebenfalls ehemaliger Bäumlihof-Schüler. Diese Räume befinden sich in den Hallen der früheren Waggonfabrik Schindler.

Hier präsentiert sich das Museum regelmässig der Öffentlichkeit. Und hier kann man auch den Hingucker dieses Artikels bewundern, alle erwähnten Nachfolger und Vorgänger sowie viele weitere Geräte, welche die Entwicklung der Computer im weitesten Sinne dokumentieren. Die Hälfte der 200 Quadratmeter grossen Halle wird von der Retro Game Lounge eingenommen, die sich an Kinder und Junggebliebene richtet.

Museumsleiter Gerald Süss (rechts) in den Räumlichkeiten der Firma Colobâle in Pratteln. Kenneth Nars

Die Rückkehr ins Gymnasium Bäumlihof war immer beabsichtigt: Pünktlich zu dessen 50-Jahr-Jubiläum konnte das ursprüngliche Museum dort wieder eingeweiht werden und steht dem Schulunterricht zur Verfügung.

Das Computer Museum verfügt seither über zwei Standorte, hinzu kommen noch zwei Privatsammlungen in Baselstadt und Baselland. Der in diesem Zusammenhang gegründete Verein trägt deshalb den Namen Computer Museum beider Basel, CMbB. Dieses Wochenende ist wie an jedem letzten Sonntag im Monat von 14 bis 18 Uhr Tag der offenen Tür. Weitere Informationen, Standort und Wegbeschreibung sowie Anmeldung unter http://cmgb.blogspot.com oder 061 302 38 95.