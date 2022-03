«Hingucker» Teil 24 «Vorwärts, marsch!» Baselbieter Museen stellen sich mit einem Lieblingsstück vor. Diese Woche: die Karl-Jauslin-Sammlung.

Aquarell des Muttenzer Historienmalers Karl Jauslin (1842-1904). zvg / Karl-Jauslin-Sammlung

Bilder zur Basler Fasnacht im 19. Jahrhundert sind selten. Umso mehr lohnt sich ein Gang ins Ortsmuseum Muttenz, wo das vorliegende Morgenstreich-Aquarell von Karl Jauslin zu sehen ist. Entstanden ist es als Illustration zum Vers-Epos «Bilder aus dem Basler Familienleben» von Emma Cron.

Der Muttenzer Historienmaler Karl Jauslin (1842-1904) ist einer älteren Generation allenfalls als Schöpfer der «Bilder aus der Schweizergeschichte» in Erinnerung, die zunächst als Einzeldrucke, später in Buchform publiziert wurden und bis zum Zweiten Weltkrieg in vielen Schweizer Haushalten zu finden waren. Kaum bekannt hingegen ist, dass Karl Jauslin mit der Basler Fasnacht eng verbunden war: Über zwanzig Jahre schuf er die Vorlagen für die grossen Lithografien, auf denen der jeweilige «Cortège» abgebildet war und die nach der Fasnacht als Erinnerungsstücke verkauft wurden.

Daneben war er lange Zeit der Cliquenkünstler der ältesten noch bestehenden Clique, der VKB, für die er jeweils den Zug und die Kostüme entwarf. Diese Arbeiten sind für alle, die sich für die «Drei scheenschte Dääg» und ihre Geschichte interessieren, eine Entdeckung. Sie bilden einen der Schwerpunkte der 2014 gänzlich neu gestalteten Karl-Jauslin-Ausstellung, die neben Jauslins Historienmalerei auch seine Buch- und Kalenderillustrationen (die spannende Einblicke in das Alltagsleben des 19. Jahrhunderts vermitteln) und verschiedene Kostümentwürfe für Festspiele und -umzüge zeigt.

Schenkung von Jauslins jüngster Schwester

Der Grossteil der über 5000 einzelnen Arbeiten wurde der Gemeinde Muttenz 1942 von Jauslins jüngster Schwester Lina geschenkt, verbunden mit der Auflage, einen Ausstellungsraum dafür zu schaffen. Dies konnte 1972 mit der Eröffnung des Ortsmuseums Muttenz an der Schulstrasse 15 erfüllt werden.

Nebst der Karl-Jauslin-Sammlung zeigt das Ortsmuseum selbstverständlich alles Wichtige zur Ortsgeschichte von Muttenz, angefangen mit archäologischen Fundstücken aus der Stein- und der Römerzeit, über die erstmalige Erwähnung im frühen Mittelalter bis heute. Dazu gehören Modelle der Wartenberg-Burgen, Wissenswertes zur Dorfkirche St. Arbogast, Vitrinen zum Alltagsleben sowie die bemerkenswerte Fotoausstellung «Zeitsprünge», die alten Fotografien diverser Muttenzer Bauten neue, aus dem gleichen Blickwinkel aufgenommene Bilder gegenüberstellt.

Die rollstuhlgängige Karl-Jauslin-Ausstellung im Ortsmuseum ist jeweils am letzten Sonntag jedes Monats, ausser Juli und Dezember, von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Homepage der Gemeinde Muttenz. Führungen für Schulklassen wie auch für private Gruppen sind auf Anfrage jederzeit möglich. Weitere Auskünfte erhalten Sie telefonisch (061 466 62 71) oder unter museen@muttenz.bl.ch.