Hochzeit An diesem besonderen Tag geben sich knapp 30 Paare in beiden Basel das Jawort Das optimale Datum für die Trauung zu finden, ist nie einfach. Je nach Wunsch kann sich dieses Unterfangen sogar sehr schwierig gestalten. Doch einige Paare aus der Region haben Glück und können am 22.02.2022 heiraten.

Eine Hochzeit zu planen ist eine echte Herausforderung. Symbolbild: Hanspeter Bärtschi

Die eigene Trauung mit der Partnerin oder dem Partner zu planen, kann zur bürokratischen Hochleistung werden. Es stellt sich die Frage: Welches Datum soll man wählen? Den Tag, an dem man sich kennen lernte, den Geburtstag der Partnerin oder des Partners oder vielleicht sucht man sich ein ganz spezielles Datum aus. Denn bald steht der 22. Februar 2022 an.

In beiden Basel war der Andrang auf den Standesämtern entsprechend gross. «Der 22. Februar 2022 ist tatsächlich vollständig ausgebucht», sagt Toprak Yerguz, Sprecher des Justiz- und Sicherheitsdepartements (JSD) Basel-Stadt, unter dem das Zivilstandsamt der Stadt steht. Dreizehn Paare haben sich beim Zivilstandsamt Basel-Stadt angemeldet. Man gehe generell davon aus, dass Termine mit einem besonderen Datum beliebt seien. «Ein sicherlich besonderes Datum war zuletzt der 12. Februar 2021», sagt der JSD-Sprecher und erklärt: «Bei diesem Datum handelt es sich um ein Zahlenpalindrom, eine Zahl also, die von links nach rechts und umgekehrt gleich lautet.» An diesem Tag sei aber die Nachfrage wohl auch aufgrund der Pandemie nicht sehr hoch gewesen, es habe neun Trauungen gegeben, so Yerguz.

Die Trauung macht das Datum einzigartig

«Grundsätzlich sind den meisten Brautpaaren eher Jahreszeit und Tag wichtig», so der JSD-Sprecher. Die Trauungstermine seien in den Frühlings- und Sommermonaten und meist fallen sie auf Freitag oder Samstag. Zudem verweist Yerguz darauf, dass jedes Datum ein spezielles für die Paare sei. Denn der Wunsch, an bestimmten Tagen zu heiraten, sei oft mit der persönlichen Geschichte verbunden.

Auch im Baselbiet sind die Termine für den 22. Februar ausgebucht. Insgesamt 16 Trauungen finden an diesem Tag statt. Das sei die maximale Kapazität, sagt Angela Weber, Leiterin des Zivilstandsamts Baselland. Zum Vergleich: Am 12. Februar 2021 waren es sechs Paare, die sich das Jawort gaben. Sucht man noch weiter nach einem besonderen oder speziellen Datum, fällt der 12. Dezember 2012 ins Auge. Auf die Frage, wie es an jenem Tag aussah, sagt Weber, dass das Datum zu weit zurückliege. Ausserdem hatte es früher im Kanton Basel-Landschaft sechs Zivilstandskreise. Weber war damals in Arlesheim tätig und dort soll es zehn Trauungen gegeben haben, sagt die Leiterin des Baselbieter Zivilstandsamts.

In der Stadt habe es am 12. Dezember 2012 insgesamt ganze 21 Trauungen gegeben. Der JSD-Sprecher sagt: «Dieser Mittwoch wurde aufgrund des speziellen Datums für Trauungen eigens geöffnet.»