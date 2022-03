Hofstetten Brand in der Kirche St. Nikolaus: Zwei Jugendliche werden angezeigt Am 31. Dezember 2021 brannte die römisch-katholische Kirche St. Nikolaus in Hofstetten. Die Kantonspolizei Solothurn ermittelte zwei tatverdächtige Jugendliche. Sie werden nun bei der Jugendanwaltschaft des Kantons Solothurn zur Anzeige gebracht.

Zum Sylvester verwüstete ein Brand einen Teil der römisch-katholischen Kirche in Hoftstetten. Archivbild: Juri Junkov

Die Kosten betragen laut aktuellen Kenntnissen mehr als eine Million Franken. So viel Schaden sollen zwei Jugendliche am 31. Dezember 2021 in der römisch-katholischen Kirche St. Nikolaus angerichtet haben. Die Kantonspolizei Solothurn meldet heute Montag, dass ihre gemeinsamen Ermittlungen mit der Jugendanwaltschaft Kanton Solothurn zu zwei jungen Tatverdächtigen geführt haben.

Die Anklagepunkte sind diverse Sachbeschädigungen in der Kirche als auch der Brand. Wie genau es zum Brand gekommen war, wird nicht berichtet. Die zwei Jugendlichen müssen sich nun vor der Jugendanwaltschaft verantworten.

Die Gottesdienste der Kirche finden seit dem Brand im nebenan gelegenen Pfarreisaal statt. Der Altar und Bilder erlitten beim Brand am Silvesterabend Rauchschäden und müssen restauriert werden. Auch die 750'000 Franken teure Orgel hatte Schaden erlitten und muss ausgetauscht werden. Der Rest der Kirche sei glücklicherweise Heil geblieben, wie Gustav Ragettli, seit Januar 2022 Jahr die Präsident der römisch-katholischen Kirchgemeinde Hofstetten-Flüh Anfang Jahr gegenüber der bz sagte.