Hotellerie Mit leichter Verspätung: Boutique-Hotel Märthof eröffnet Ende Juli Zimmer für das Viersternehaus auf fünf Etagen, das sich am Marktplatz befindet, sind bereits buchbar. Es ist das fünfte Hotel der Gruppe BâleHotels – dahinter steckt der Detailhändler Coop.

Hotel anstatt Elektronik: In dem historischen Gebäude mit der neubarocken Fassade war lange eine Filiale von Interdiscount zu finden. Ab Sommer wird hier an bester Lage genächtigt. Visualisierung: Zvg

Im Sommer ist es so weit, trotz Corona, trotz Riesenkrise im Tourismus: Basel wird ab 28. Juli 2021 um ein Hotel reicher sein. Und dies an allerbester Lage. Dort, wo einst ein Warenhaus einquartiert war und danach bis 2019 eine Filiale des Elektronikfachhändlers Interdiscount, im historischen Gebäude Märthof direkt am Marktplatz, eröffnet das Boutiquehotel Märthof. Zimmer im Viersternehaus, das im Bohemien-Stil gehalten wird, sind bereits buchbar, wie ein Versuch auf der Website ergeben hat.

68 Zimmer stehen zur Auswahl, darunter auch sechs Junior-Suiten mit direktem Blick auf den Marktplatz. Neben einem Restaurant verfüge der Märthof ausserdem über einen Fitnessraum, einen Wellnessbereich, einen Bankettraum sowie eine Dachterrasse mit einzigartiger Aussicht über die Stadt, teilte Coop heute Morgen mit.

Hotels im Raum Basel und Bern

Coop? Der Detailhändler? Ja, richtig gelesen. Das Basler Unternehmen besitzt den altehrwürdigen Bau mit der denkmalgeschützten neubarocken Fassade aus dem Jahr 1894. Betrieben wird das Hotel von der Coop-Division BâleHotels. Mit ihr hat sich Coop in den vergangenen Jahren zu einem mittelgewichtigen Player in der regionalen Hotellerie gemausert. Zur Gruppe gehört nämlich nicht nur der Märthof, sondern auch die Hotels Pullman Basel Europe in der Clarastrasse, Baslertor bei Muttenz und Victoria am Bahnhof SBB. Und eines in der Bundeshauptstadt, namentlich das Hotel Savoy in Bern. Mit Les Quatre Saisons bietet BâleHotels ausserdem ein Catering an sowie ein Haute-Cuisine-Pop-up-Restaurant.

Coop liess das Gebäude anlässlich der Umfunktionierung zum Hotel vollumfänglich sanieren. Wie viel der Detailhändler investiert hat, ist nicht bekannt. Mit dem Bau begonnen wurde Mitte Dezember 2019, ursprünglich war die Eröffnung im ersten Halbjahr 2021 geplant gewesen. Die geringfügige Verspätung dürfte in Zeiten der Coronakrise ausser nah angesiedelten Konkurrenten wie dem Hotel Basel oder dem Grand Hotel Les Trois Rois keinen stören.

www.hotel-maerthof-basel.ch