Hunde Leinenpflicht in Basel: Referendum ist gescheitert Ein Verein hat gegen die Leinenpflicht für Hunde während der Brut- und Setzzeit das Referendum ergriffen. Jedoch fand er nicht genügend Unterstützerinnen und Unterstützer für das Anliegen.

In Zukunft müssen Hunde in der Brut- und Setzzeit an die Leine genommen werden. (Symbolbild) Susann Basle

Basler Hundehalterinnen und Hundehalter müssen ihre Tiere in Zukunft an die Leine nehmen – zumindest von Anfang April bis Ende Juli in Wäldern, am Waldrand und auf angrenzenden Wiesen. Dies wegen der Brut- und Setzzeit von Wildtieren. So hat es der Grosse Rat im Herbst entschieden. Die Parlamentarierinnen und Parlamentarier von Basel-Stadt haben die Neukonzeption des Jagd- und Wildtiergesetzes im Oktober mit 71 zu 19 Stimmen angenommen.

Gerade bei Hundebesitzern hatte das zu Diskussionen geführt: In Basel-Stadt gibt es nur wenig Orte in der Natur, wo Hunde frei spazieren können. Gegen den Grossratsbeschluss hatte der Verein Pro Tier das Referendum ergriffen: Das Gesetz verunmögliche die artgerechte Hundehaltung, argumentierte dieser.

Versprochene Freiräume sollen vernünftige Grösse haben

Am vergangenen Samstag nun ist die Referendumsfrist abgelaufen. Das Komitee konnte nur rund 1500 Unterschriften von den 2000 benötigten sammeln. Damit wird das Gesetz in Kraft treten. Michael Bader, Präsident des Referendumskomitees, sagt auf Anfrage:

«Das Unterschriftensammeln auf der Strasse war schwierig. Einerseits wegen der Pandemielage und die Leute waren einfach mit anderen Sachen beschäftigt.»

Aber man habe dennoch viel Zuspruch erhalten und gute Kontakte knüpfen können. Wichtig bei der Ausarbeitung sei dem Komitee nun, dass «die Freiräume, die versprochen wurden, eine vernünftige Grösse haben. Das ist matchentscheidend», so Bader.

Die Regierung hat bereits bestätigt, dass in den Langen Erlen – einer der wenigen Orte im Kanton, wo Hunde in der Natur ohne Leine ausgeführt werden können – bestimmte Freilaufzonen eingeplant seien. Diese sind allerdings bisher noch nicht definiert. Das Referendumskomitee nennt das Gesetz deshalb eine «Blackbox». Das Justiz- und Sicherheitsdepartement wird im Bericht der Justiz-, Sicherheits- und Sportkommission (JSSK) folgendermassen zitiert: «Von der Leinenpflicht befreit werden wird sicherlich der grösste städtische Teil der Lange Erlen, zudem auch noch ein kleineres Gebiet im nördlichen Riehener Teil.» Man warte noch auf eine aktuelle Studie, hiess es in der Grossratsdebatte.

Gesetz ist eine Interessensabwägung

Das Gesetz treffe die Falschen, argumentiert der Verein: und zwar die Hunde. Stattdessen müsse man fehlbare Hundehalterinnen und Hundehalter in die Pflicht nehmen. Auch Beatrice Kirn, Leiterin des Tierschutzes beider Basel, hält die Leinenpflicht nicht für den richtigen Weg: «Wenn Halterinnen und Halter ihre Hunde unter Kontrolle haben, sind frei laufende Tiere kein Problem. Wenn das aber nicht der Fall ist, ist die Leine unumgänglich», sagt sie. Und weiter: «Es ist unumstritten, dass man mit den Hunden spazieren, das Tier aber auch beschäftigen muss – und das geht nicht, wenn es an der Leine ist», sagt Kirn.

Kirn sieht denn auch eher in der Ausbildung der Hundebesitzerinnen und -besitzer die Lösung: «Man hätte den Halterkurs nicht abschaffen dürfen», sagt sie. Eine Alternative sehe sie beispielsweise bei grossen Plätzen, wo mit den Hunden trainiert werden kann.

Danielle Kaufmann, Präsidentin der JSSK, hingegen ist erleichtert, dass das Referendum nicht zu Stande gekommen ist: «Ich finde, wir haben einen guten Kompromiss gefunden.» Dem Argument der Gegnerinnen und Gegner, die Leinenpflicht verunmögliche die artgerechte Haltung von Hunden, hält sie entgegen: «Es ist eine Interessensabwägung. Denn für die Wildtiere ist die Brut- und Setzzeit ein wichtiger Moment.» Sie bezweifle, dass allein wegen der Leinenpflicht Hunde nicht artgerecht gehalten werden können. «Ausserdem wird es grosse Auslaufzonen geben. Das hat der Regierungsrat ausdrücklich bestätigt.»