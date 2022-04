In eigener Sache bz-Serie für Swiss Press Award nominiert Die Serie, die vergangenen Herbst erschien, gibt entlang der Lebensgeschichte des fiktiven Protagonisten Max Streuli einen Einblick in das Leben in Basel in den vergangenen hundert Jahren.

Illustrationen von Raphael Gschwind zur bz Serie «Die Farben dieser Stadt». Teil 1, die 1920er Jahre Bilder nur im Zusammenhang mit der Serie verwenden Rapahel Gschwind / bz Zeitung für die Region

Die zehnteilige bz-Serie «Die Farben dieser Stadt» ist in der Kategorie «Local» für einen Swiss Press Award nominiert. Dies wurde gestern bekannt gegeben. Die Serie, die vergangenen Herbst erschien, gibt entlang der Lebensgeschichte des fiktiven Protagonisten Max Streuli einen Einblick in das Leben in Basel in den vergangenen hundert Jahren.

Aufgewachsen im Arbeiterquartier Kleinhüningen, arbeitet er sich als Laborant in der Chemie in den bürgerlichen Mittelstand hoch und erlebt, wie sich die Branche und die Stadt auf dem Weg in die Moderne wandelt. Die Serie endet kurz vor seinem 100. Geburtstag während der Corona-Pandemie.

Entwickelt und verfasst hat die Serie der Historiker Tobias Ehrenbold nach einer Idee von bz-Redaktor Jonas Hoskyn. Der Basler Zeichner Raphael Gschwind hat die Episoden – eine pro Jahrzehnt – mit zurückhaltenden, aber umso passenderen Bilder illustriert. Nachzulesen ist die Serie auf unserer Webseite: www.bzbasel.ch/farbendieserstadt.