Internationaler Frauentag Die Polizei riegelt ab: Rund 500 Basler Frauen demonstrieren in der Innenstadt Zur Feier des Internationalen Frauentags gehen Hunderte Baslerinnen am Montagabend auf die Strasse. Zuvor färbten Aktivistinnen eine Muschel-Plastik der Novartis rosa ein.

Schon vor 18 Uhr versammelten sich Baslerinnen auf dem Theaterplatz.

Der «Feministische Streik Basel» sowie andere Gruppen von Aktivistinnen und Aktivisten rufen zur Demonstration zu Ehren des heutigen Frauentags auf. Ab 18 Uhr versammeln sich die Teilnehmenden auf dem Theaterplatz. Die Kundgebung ist unbewilligt.

Muschel-Plastik ist jetzt rosa

In der Nacht auf Montag bemalten Aktivistinnen zudem ein Kunstwerk auf dem neuen Novartis-Campus. Die eigentlich hellgrüne Muschel-Plastik der Künstlerin Katharina Fritsch wurde rosa eingefärbt, wie die Nachrichtenagentur sda berichtet. Das Werk befindet sich an der Fassade am Rheinufer auf Grossbasler Seite.

Fritsch wollte die Muschel ursprünglich in rosa der Novartis abgeben, sagte sie 2017 in einem Interview mit der Kunstzeitschrift «Parkett». Für den Pharmakonzern kam dies allerdings nicht in Frage: Laut «sda» sei die Farbe als «zu erotisch konnotierbar» empfunden worden.

Seit Montagnacht ist die hellgrüne Muschel-Plastik der deutschen Künstlerin Katharina Fritsch rosa.

Nach 18 Uhr meldet sich erstmals die Polizei zu Wort: «Sie nehmen an einer unbewilligten Demo teil. Bei Störungen der öffentlichen Sicherheit oder Sachbeschädigungen müssen sie damit rechnen, dass die Polizei gehen sie vorgeht», so die Durchsage.

Auf dem Theaterplatz formiert sich eine Kundgebung. Die #KapoBS hat die Teilnehmer*innen darauf aufmerksam gemacht, dass die Demo nicht bewilligt ist. Bei der Störung der Sicherheit und Ordnung ist mit einem polizeilichen Eingreifen zu rechnen. Anweisungen sind zu befolgen. — Polizei und Rettung Basel-Stadt (@jsdBS) March 8, 2021

Die Versammelten bewegen sich nicht. Die Zahl der Anwesenden steigt relativ rasch und wird kurz nach 18 Uhr auf etwa 400 geschätzt. Um 18.30 Uhr setzt sich der Demonstrationszug in Bewegung:

Der Demonstrationszug hält gegen 18.45 Uhr unter dem Heuwaage-Viadukt an. Die Polizei sperrt indes die Steinenvorstadt ab. Allem Anschein nach möchten die mittlerweile rund 500 Frauen in die Steinenvorstadt laufen. «Die Polizei versperrt den Weg, darum suchen wir uns einen anderen», hört man aus der Menge.

Die Polizei riegelt die Steinenvorstadt ab.

Die Absperrung scheint die Stimmung nicht getrübt zu haben:

Anschliessend setzt sich die Menge wieder in Bewegung und begibt sich zurück in Richtung Theater. Die Polizei blockiert derweil den Durchgang Richtung Bankverein.