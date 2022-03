Interpellation Basler Regierung verspricht mehr Geld für Ukraine Gleich drei Interpellationen beantwortete Regierungsrätin Stephanie Eymann (LDP) in der Grossratssitzung, die sich um Fragen zu den Geflüchteten aus der Ukraine drehten.

Schweigende Demo gegen den Krieg in der Ukraine auf dem Barfüsserplatz am 2. März. Kenneth Nars

Eymann vertrat dabei den abwesenden Sozialdirektor Kaspar Sutter (SP). «Die Regierung stellt eine erhöhte Beunruhigung in der Bevölkerung fest, das resultiert in zahlreichen Anfragen», so die Justizdirektorin. Themen seien dabei die Jod-Tabletten, die Schutzräume oder die Unterbringung von Geflüchteten.

Zu Letzterem sagt Eymann, dass aktuell 150 freie Plätze in kantonalen Strukturen vorhanden seien, weitere 180 seien in Vorbereitung. Auch private Unterkünfte seien viele angeboten worden. Weiter sei eine Zivilschutzanlage in Basel-Stadt vorbereitet. «Die kann aber nur eine Notlösung für kurze Zeit sein», stellt Eymann klar. Die Regierung will weiter rund 750'000 Franken für humanitäre Hilfe in der Ukraine selbst bewilligen.