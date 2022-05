Jazzfestival Basel Marc Ribot nimmt uns mit auf eine krachende Berg- und Talfahrt Der Auftritt von Gitarrist Marc Ribot und seinem Trio Ceramic Dog am Jazzfestival Basel war verstörend, aber mitreissend gut.

Marc Ribot bei seinem Auftritt am Jazzfestival Basel. Zvg

Bevor Marc Ribot und sein Trio Ceramic Dog am Samstagabend loslegten, versprach Urs Blindenbacher, Leiter des Jazzfestivals, dem Publikum: «Heute geht es verhext zu und her.» Schliesslich ist Walpurgisnacht. Kommt hinzu, dass die Formation nicht nur Ribots bislang lauteste und rockigste ist, sondern auch von tief liegendem Zorn angetrieben scheint.

Auf sich aufmerksam gemacht hat der US-Amerikaner zunächst vor allem als Sessionmusiker: So wirkte er auf Tom Waits’ 1985er-Album «Rain Dogs» als Gitarrist mit und soll dabei wesentlich für die neue musikalische Rumpelrichtung verantwortlich gewesen sein, die Waits damals einschlug. Wird ein Gitarrist mit Gespür für unternehmungslustige Rootsmusik gesucht, gilt der 67-Jährige als bevorzugte Adresse – wie seine Kollaborationen mit Elvis Costello oder Robert Plant & Alison Krauss beweisen.

Angesichts solcher Lorbeeren droht leicht vergessen zu gehen, dass Ribot bereits mehr als 25 Alben unter eigenem Namen veröffentlicht hat. 2008 gründete er das Trio Ceramic Dog, eine Formation, die sich nicht nur der Dystopie stellt, sondern auch Punk mit Jazz und Pop vermengt.

Nicht melodisch, sondern wütend und verstörend

Auftritte des Trios gleichen einer Berg- und Talfahrt, bei der man sich nie sicher sein kann, wie und wohin es nach der nächsten Kurve weitergehen wird. Drummer Ches Smith, Multiinstrumentalist Shahzad Ismaily und Ribot sitzen im Dreieck, wobei sich mehrheitlich die beiden Erstgenannten immer wieder gegenseitig antreiben. Derweil sich Ribot konstant über seine Gitarre krümmt, auf seine sechs Saiten fokussiert und von der Welt abgekapselt scheint. Wozu auch passt, dass er sich angesichts von Applaus eher irritiert zeigt oder nach Liedschluss sein Notenblatt achtlos zu Boden wirft.

Während Ribot seinem Instrument zu Beginn verwaschene Klänge entlockt, pushen seine beiden Begleiter beim Opener «Digital Handshake» einander und lassen auf Congas Synthesizereinwürfe und kraftvolle Schlagzeugeskapaden folgen. Melodisch ist das Gebotene nicht, soll es auch nicht sein. Lieber nimmt das Trio Spuren und Experimente à la Velvet Underground oder Kraftwerk auf. Was zu wütender und oftmals verstörender Musik führt, die zusehends dringlicher wird.

Im weiteren Verlaufe der Show setzen Marc Ribot’s Ceramic Dog mit unablässigem Drive zu Klangbildern an – mit schweisstreibenden Grooves, derwischartigen Soli auf dem Mini-Moog oder knarrenden Geräuschen auf dem Bass.

Marc Ribot scheut auch beim Gesang keine Risiken

Mit «The Dead Have Come To Stay With Me» vom 2018er-Album «What I Did On My Long Vacation», das als introspektiver Folkblues beginnt, darf die Zuhörerschaft kurz durchatmen. Doch alsbald beginnt die Band, das Stück zu dekonstruieren und wiederum ihr krachendes Potenzial zu entfalten. Da stört es nicht, dass Ribots Stimmumfang eher limitiert bleibt – auch so kreiert der Künstler authentische Momente. Unter anderem, weil er in seinen Liedern nie davor zurückschreckt, Risiken einzugehen.

Ebenfalls keinen Hehl aus Ribots Gefühlswelt macht die abschliessende Komposition «Maple Leaf Rage»: Diese beginnt getragen und mit vergleichsweise sanften Riffs, bis sie zusehends zerfranst, um zum Ende hin an Komplexität zu gewinnen. Der rund 70-minütige Auftritt ist eher kurz, endet ziemlich abrupt und bleibt ohne Zugabe. Was der Musik von Marc Ribot’s Ceramic Dog durchaus entspricht. Diese ist und bleibt sperrig, präsentiert sich voller Gegensätze und erweist sich gerade dadurch als spannungsreich.